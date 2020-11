Ogbonna, qui a été l’un des joueurs hors concours de West Ham depuis le retour de David Moyes au club, a subi la blessure qui “a ouvert son aine” lors d’une collision avec Lukasz Fabianski, le gardien des Hammers, et Aleksandar Mitrovic de Fulham.

“Nous sommes un peu inquiets pour Angelo”, a déclaré Moyes. “Parce que c’était un défi dans la surface où je ne pense pas que le joueur aurait dû relever le défi sur le gardien de but, et cela lui a ouvert un peu l’aine, nous allons donc le faire scanner et voir quel est le résultat.”

Après avoir chuté dans l’ordre hiérarchique un peu sous Manuel Pellegrini, le joueur de 32 ans a été au cœur du redressement de Moyes, crucial après le verrouillage la saison dernière et impérieux à l’arrière lors de victoires contre les Wolves et Leicester City plus tôt cette saison.

(

Angelo Ogbonna reçoit un traitement au stade de Londres avant de s’éloigner

/ .)

Ogbonna doit subir une analyse pour évaluer les dégâts, les Hammers espèrent que la pause internationale lui donnera le temps d’être prêt pour Sheffield United lorsqu’ils reviendront en Premier League plus tard ce mois-ci.

Si l’Italien n’est pas prêt, il peut offrir à Issa Diop la chance de retrouver sa place dans le camp.

en relation

Diop est tombé en disgrâce depuis qu’il a été testé positif au coronavirus, Fabian Balbuena saisissant sa chance d’impressionner.