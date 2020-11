W

Est Ham a franchi une nouvelle étape dans leur transformation sous la direction de David Moyes alors que les frappes tonitruantes de Sébastien Haller lui permettaient de remporter deux victoires consécutives de chaque côté de la trêve internationale.

Les marteaux du passé ont toujours été plutôt adeptes du pliage après des résultats impressionnants contre de grands côtés.

Après avoir défié toutes les probabilités lors de leur première série de matchs cette saison – remportant des victoires avec des buts francs contre les Wolves et Leicester avant de prendre un point à chacun de Manchester City et de Tottenham – les fans de Hammers étaient prêts à s’écraser contre Fulham et Sheffield United . Deux matchs de chaque côté de la trêve internationale que n’importe quelle équipe de West Ham pourrait mettre en bouteille afin de saper leurs performances contre les grands.

Moyes a parlé de vouloir éviter l’étiquette «floconneuse» souvent attribuée aux marteaux et lentement mais sûrement ils s’acheminent vers la cohérence.

Les Londoniens de l’est ont bien joué contre Fulham avant la pause, mais étaient beaucoup plus contrôlés et dominants ici.

Declan Rice et Tomas Soucek étaient dominants au milieu de terrain, fournissant la plate-forme à Jarrod Bowen, Pablo Fornals et Haller pour prospérer devant lui, causant des problèmes indicibles avant le vainqueur de la deuxième mi-temps.

En vérité, ils auraient pu et auraient dû en avoir plus. Bowen s’attarda sur une chance peu de temps après que Soucek ait tiré à bout portant tandis que Rice se dirigeait vers le bar.

Un couple de plus aurait donné à Moyes un après-midi beaucoup plus confortable, mais l’extrémité pointue du terrain n’est pas celle qu’il a travaillé si dur pour réviser. Mis à part le moment où Ollie McBurnie a réussi à se faufiler et à frapper la barre avec les hôtes poursuivant le match, West Ham avait l’air confiant et contrôlé à l’arrière, rassemblé par l’inébranlable Angelo Ogbonna avec Fabian Balbuena et Aaron Cresswell excellant de chaque côté de l’Italien. .

Les draps propres avaient été rares entre la saison dernière, ils n’en ont gardé que deux pendant le mandat de Moyes la saison dernière, mais ont commencé à s’accumuler cette fois-ci – gérant un quatrième en neuf matchs à Bramall Lane.

La course contre les grands garçons pour commencer la saison a attiré l’attention et a suggéré que les choses pourraient changer sous Moyes au stade de Londres, des résultats comme celui-ci sont la preuve de cette théorie.

Haller marque l’absence d’Antonio

La grande question pour les fans de West Ham qui s’installaient pour regarder leur retour après la trêve internationale était de savoir si Michail Antonio était prêt à revenir et à mener la ligne après sa blessure aux ischio-jambiers.

Après avoir laissé entendre qu’il pourrait bien revenir au bercail après l’entraînement cette semaine, Moyes a choisi de laisser son talisman à Londres avant ce qui est un calendrier chargé dans les semaines à venir.

Haller, la signature du record du club, a eu du mal à reproduire l’impact d’Antonio de ce côté, ne gérant qu’un seul but en Premier League toute la saison avant aujourd’hui – le dernier but d’une victoire 4-0 contre les Wolves.

Tout ne dépendait pas de lui. Souvent, les gens autour de Haller ne jouent pas sur ses forces et le laissent aller errer pour le ballon. À la seule occasion où il a été retrouvé au milieu de la première mi-temps, Soucek a perdu une merveilleuse tête rembourrée pour ne tirer que large.

Mais après un changement de tactique à la pause, l’attaquant est resté plus central et a rapidement récolté les fruits. Il a été rapidement impliqué dans des échanges avec Bowen et Rice qui n’ont abouti à rien, avant de marquer quelques instants plus tard le match.

Après une belle course de Bowen, l’ailier a nourri Fornals, dont l’effort a été bloqué mais pas effacé. Enfin au bon endroit au bon moment, Haller était sur place pour tonner à la maison du bord de la surface et marquant un tout premier but en championnat de l’extérieur de la surface en 190 apparitions à travers l’Eredivisie, la Bundesliga et la Premier League. Une longue attente mais une grève.

Coufal continue d’impressionner

Vladimir Coufal regarde un autre ajout astucieux de Moyes lors de son deuxième passage au club.

Avoir ajouté l’arrière droit tchèque et Soucek (tous deux signés du Slavia Prague depuis le retour de Moyes) pour environ 20 millions de livres sterling est une excellente affaire.

Quand Coufal est arrivé, son coéquipier international a promis beaucoup de course et de travail acharné, mais peu de gens s’attendaient à ce que le joueur de 28 ans se mette à terre en courant comme lui.

L’arrière ressemble à un professionnel chevronné de la Premier League et, tout en gardant les choses serrées à l’arrière, il représente également une menace dans le dernier tiers et aurait bien pu avoir son premier but pour les Hammers ici à Bramall Lane.

L’arrière droit avait été quelque peu une position problématique pour Moyes le dernier mandat et Coufal a plus que résolu cela.

