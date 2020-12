David Moyes pourrait envoyer son équipe à la cinquième place et en avoir un sur ses anciens employés alors que United se rendrait au stade de Londres ce soir.

Les Hammers n’en ont pas remporté quatre sur le rebond en Premier League depuis presque exactement deux ans, mais devront à nouveau se passer de Michail Antonio.

Ole Gunnar Solskjaer, quant à lui, continue de remporter des victoires en bricolant avec son équipe et à la recherche d’un quatrième sur le spin, dirigé par Bruno Fernandes.

Une telle forme met en place un affrontement intrigant dans l’est de Londres.

32 minutes: Meilleure chance du jeu. Bowen ignore McTominay et fait Telles à l’extérieur avant de délivrer un superbe centre à Fornals au deuxième poteau mais il ne peut trouver le filet latéral qu’avec sa tête.

1607191220

30 min: Une demi-heure s’est écoulée et cela n’a pas été très bon, pour être honnête.

1607190902

Jack Rosser est au stade de Londres

United commence à trouver un peu son rythme ici et oblige les Hammers à entrer plus profondément dans leur propre moitié. Cela ne devrait pas trop alarmer Moyes, certains de leur meilleur football de cette saison ont été sur le comptoir, donc tant qu’Ogbonna & Co. peut les tenir à distance, ce ne sera pas trop un problème.

1607190878

24 min: Beaucoup mieux de United au cours des dix dernières minutes environ, commençant tout juste à contrôler le match. Cela dit, il a fallu une intervention importante de Maguire pour empêcher Fornals de faire glisser Bowen il y a quelques minutes.

1607190538

18 minutes: Meilleur coup du jeu des visiteurs, qui travaillent bien sur la droite avec un un-deux entre Wan-Bissaka et Greenwood.

L’ancien le fait glisser pour Martial et sa frappe prend une forte déviation derrière.

1607190362

15 minutes: Les bons joueurs trouvent de bons joueurs, n’est-ce pas?

Nous n’avons pas vu beaucoup de Manchester United, mais à quelques reprises, il y a eu un signe d’une belle entente entre Paul Pogba et Edinson Cavani. Un à surveiller.

1607190076

Jack Rosser est au stade de Londres

Declan Rice a appelé les Hamemrs à organiser un spectacle pour leurs partisans de retour et ils répondent à l’appel tôt ici.

Bowen voit son ouverture signalée hors-jeu, mais l’équipe de David Moyes a pris un départ très positif, pressant plus que d’habitude et forçant United à faire des erreurs, au grand plaisir des 2000 ici. Il peut être difficile de le maintenir, mais c’est un bon début.

1607189955

9 minutes: Objectif refusé!

Ce n’est pas une course particulièrement serrée car Bowen court derrière et termine intelligemment à travers Henderson, mais le drapeau est rapidement levé et il est à quelques mètres.

1607189744

6 minutes: Un début assez bâclé de United en possession, comme l’illustre McTominay qui a trop mis une passe simple à Alex Telles pour que le ballon quitte le jeu.

1607189540

2 minutes: Premier travail pour Dean Henderson. Le tir de Bowen est dévié vers le poteau le plus proche et Fornals mord pour essayer de passer un orteil devant le gardien de United, mais il s’est fait grand et couvre l’angle.