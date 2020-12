La société a déclaré que jusqu’aux commandes finales mardi, tous ses pubs entrant dans le rang 3 à Londres et dans certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire serviront de vraies bières à 99p la pinte.

Le porte-parole de Wetherspoon, Eddie Gershon, a déclaré: “Nous devrions jeter toute vraie bière invendue dans les pubs qui passent au niveau 3, il est donc logique que nos clients puissent en profiter à des prix encore plus élevés que la normale dans les pubs qui seront affectés. “

Les restrictions renforcées entreront en vigueur à partir de mercredi, date à laquelle les pubs de niveau 3 doivent rester fermés, sauf pour les plats à emporter, le service au volant et la livraison uniquement.

Carte des niveaux Covid-19: Londres est passée aux restrictions les plus strictes

Le président de la chaîne, Tim Martin, un critique virulent des mesures, a déclaré lundi à talkRadio que la décision équivalait à un “verrouillage sous un autre nom”.

“Je pense que c’est peut-être plus de 650 000 personnes dans les pubs et l’industrie hôtelière seule sans travail – c’est probablement la population active de Liverpool et de Manchester, disons, l’équivalent, et pour aucun avantage pour la santé – pas que je puisse voir.”

en relation

La British Beer & Pub Association a déclaré que 56 000 emplois dans le secteur étaient désormais menacés rien qu’à Londres, les 3 680 pubs de la capitale étant contraints de fermer à l’exception des plats à emporter.

Plus tôt ce mois-ci, M. Martin a déclaré qu’il garderait huit de ses pubs ouverts au Pays de Galles, faisant effectivement office de cafés à Cardiff, Newport, Caernarfon, Cwmbran, Mold et Wrexham, après que le gouvernement gallois a interdit la vente d’alcool dans les lieux d’accueil.