Les maux de tête auxquels WeWork est confronté en Grande-Bretagne en raison de la crise de Covid-19 ont été décrits dans un nouveau rapport, le géant des bureaux mettant en garde contre la baisse des taux d’occupation et le retard des nouvelles ouvertures.

WeWork International, une société holding qui s’occupe des coûts internes des propriétés britanniques et européennes du portefeuille WeWork, a fait la mise à jour dans les comptes qui viennent d’être déposés pour 2019.

Le rapport indique que la société mère WeWork Inc dans son ensemble, y compris ses activités au Royaume-Uni, «fait face à une période d’incertitude et s’attend à ce qu’il y ait un impact important sur la demande mondiale pour notre offre d’espace en tant que service à court terme, ce qui pourrait nuire aux résultats 2020 ».

Le géant des bureaux de coworking possède 70 sites à Londres et a été touché par moins de personnes en ville depuis mars dernier, lorsque le premier verrouillage de Covid-19 a commencé.

Des dizaines de personnes continuent de travailler à domicile, conformément aux directives du gouvernement.

Le rapport de la société indique qu’au milieu de la crise du virus, la société a connu des niveaux d’occupation inférieurs à la moyenne historique au Royaume-Uni et une réduction des nouveaux volumes de ventes sur les sites nouveaux et existants.

Il a déclaré que des mesures avaient été prises pour atténuer l’impact opérationnel et financier de la pandémie.

Parmi un certain nombre de mesures, on a retardé temporairement certaines nouvelles ouvertures et réduit les dépenses consacrées à des choses telles que le marketing.

La société a déclaré qu’elle disposait de liquidités suffisantes pour atténuer l’incertitude à court terme associée à Covid-19.

L’année dernière au Royaume-Uni, l’entreprise a introduit un certain nombre de mesures visant à promouvoir la distanciation sociale au sein des bâtiments. Cela comprenait la réduction du nombre de personnes pouvant utiliser les aires de repos et les salles de réunion en même temps, et l’amélioration des régimes de nettoyage.