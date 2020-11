What Shakira!, Gabriela Spanic brille sur scène | Instagram

La belle actrice Gabriela Spanic, qui a remporté un énorme succès international grâce à son rôle principal dans La Usurpadora, s’est avérée non seulement une excellente actrice, mais aussi une danseuse et qu’elle pourrait facilement s’entendre avec vous pour vous avec Shakira.

La belle vénézuélienne fait partie des participants de Danser avec les étoiles, où il est apparu en cette huitième semaine avec le style le plus pur de la chanteuse colombienne Shakira.

Gabriela Spanic elle portait un costume violet très brillant, qui avait un décolleté prononcé en haut et était plein de “barbes” sur ses hanches, ce qui soulignait les mouvements de ses hanches. Pour compléter sa tenue, la star qui a donné vie à Paola Bracho portait ses cheveux bouclés et clairs, ce qui rappelait également la star colombienne.

La fraîcheur et la vitalité de Gaby Spanic étaient plus qu’évidentes sur scène, où elle bougeait ses hanches comme jamais auparavant et avait l’air plus que spectaculaire avec son partenaire.

La belle actrice Il a partagé sur son compte Instagram quelques images de sa présentation dans l’émission et pour le plus grand plaisir de ses followers il a partagé une photo solo où il est vraiment beau, magnifique.

Bien que beaucoup disent que Gabriela Spanic a déjà fait des retouches esthétiques et qu’ils se sont même assurés qu’il valait mieux qu’elle s’arrête, notant qu’ils ne l’avaient pas favorisée. Beaucoup de ses fidèles la défendent et soulignent qu’elle est une très belle femme.

Le protagoniste de L’usurpatrice elle a l’air vraiment joviale avec le passage du temps et elle a une anatomie vraiment spectaculaire. Ses jambes toniques sont devenues le plaisir des téléspectateurs semaine après semaine.

La belle Gaby s’est avérée non seulement belle et talentueuse, mais aussi une femme très forte. Récemment, l’actrice a fait face à l’un des moments les plus tristes de sa vie, alors qu’elle devait dire au revoir à sa mère.

Tel que divulgué Gabriela Spanic Il a parlé au téléphone avec sa mère et peu de temps après, a reçu un autre appel, celui qu’il aurait aimé ne jamais recevoir, ils notifient le départ de sa mère.

Spanic a partagé un message émotionnel pour la femme qui a donné sa vie sur les réseaux sociaux et a souligné à quel point elle était fière d’elle et de tout ce qu’elle avait appris à sa famille; y compris la forteresse.

Comme une professionnelle, l’actrice a rapidement repris ses engagements professionnels et a continué plus que fort dans le concours Dancing With The Stars.

Gabriela Spanic a partagé que le programme était très proche de la fin et a demandé à ses abonnés de continuer à soutenir son partenaire et elle.

Gabriela est devenue célèbre dans le monde entier en démontrant son énorme talent d’actrice en jouant les jumeaux Paola et Paulina dans la telenovela L’usurpatrice, qu’elle a joué aux côtés de Fernando Colunga.

L’histoire raconte la vie d’une paire de sœurs séparées à la naissance. Paola, riche et sophistiquée, rencontre Paulina et se rend compte qu’elles sont exactement les mêmes. Paola veut parcourir le monde aux côtés de son bel amant et pour cela elle pense à un plan, pour que Paulina lui fournisse son mari, ses enfants et sa famille; Mais ce sur quoi Paola Bracho ne comptait pas, c’est que Paulina et son mari finiraient amoureux et toute la famille captivée par la tendresse de leur sœur.

Le public a tellement aimé ce mélodrame qu’il a fait le tour du monde, c’est pourquoi Gaby Spanic et Fernando Colunga sont reconnus internationalement.