WhatsApp fermera votre compte dans les prochains jours pour cette raison

Sans doute WhatsApp C’est l’une des applications préférées de la plupart des gens, mais elle peut présenter certains échecs, donc dans les prochains jours ferme ton compte et nous vous dirons pourquoi.

WhatsApp prendra une mesure radicale sur votre compte et vous vous demandez peut-être pourquoi cela s’est produit, alors continuez à lire pour tout savoir.

Il s’avère que WhatsApp prendra certaines mesures drastiques sur certains utilisateurs, donc si vous êtes l’une des personnes qui utilisent WhatsApp pour envoyer des messages comme du texte, des photos, des vidéos, des GIF, des autocollants, des autocollants animés et même passer des appels et des appels vidéo, vous devez lire ceci.

Le but de cette décision drastique est que tout le monde se respecte dans l’application et que la personne qui enfreint ses règles, sera bloqué à vie et votre numéro de téléphone ne pourra plus rejoindre WhatsApp.

Vous vous demanderez sûrement comment vous pouvez empêcher la suppression de votre compte.Nous mentionnerons donc les messages que vous devriez éviter ou non. WhatsApp il vous punira sans même savoir pourquoi même si vous y faites appel.

Fausses promotions

Aussi connus sous le nom de canulars, ceux-ci sont destinés à être diffusés de manière massive avec des objectifs différents, y compris l’obtention de données personnelles des utilisateurs pour leur envoyer un type de virus, usurper l’identité de leur identité ou même propager plus de canulars à grande échelle, en plus de les rendre. les logiciels malveillants qui arrivent et même simplement manipulent l’opinion publique ou créent le chaos dans la société.

Rumeurs

Cela pourrait être l’erreur que beaucoup commettent, car il est vrai que les rumeurs se sont transmises WhatsApp ils génèrent non seulement une série de désinformation, mais aussi le chaos, la paranoïa et même la mort3.

Un exemple clair est le cas de ce qui s’est passé en Inde, puisque selon le journal The New York Times, une série de messages ont été diffusés sur la plateforme où ils décrivaient des groupes de ravisseurs d’enfants.

Écrivez amen et envoyez-le à plus de personnes

Cela s’applique aux types de messages que si vous transférez un certain message, une telle chose se produira, cependant, absolument rien ne se passe, même si je vous dis que “vous gagnerez plus d’un million de dollars si vous le faites”.

WhatsApp ne fermera jamais

Bien que l’application puisse planter de temps en temps, WhatsApp ne se fermera jamais, car la communication dépend beaucoup des utilisateurs et ils fournissent ce qu’ils veulent avoir dans l’application et comment tirer le meilleur parti de son utilisation.

Groupes WhatsApp

Vous ne devez jamais mettre le nom “P3dof1lia” dans votre conversation, sinon l’application de messagerie bloquera non seulement vous, mais aussi les membres de ce groupe.

Sans doute WhatsApp C’est l’une des rares applications qui se soucie vraiment de l’expérience et bien sûr aussi du confort de ses utilisateurs et c’est pour cette raison qu’elles se mettent constamment à jour afin qu’il puisse y avoir une meilleure communication entre les utilisateurs.

Cependant, tout le monde n’a pas les connaissances nécessaires pour tirer le meilleur parti de l’application, alors ici sur la page Show News chaque jour, nous partageons les meilleures fonctions et astuces afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de l’application.

Certaines des meilleures fonctionnalités présentées par l’application sont:

Notes vocales mains libres Marquer les messages dans les favoris Vérifier les messages sans avoir à utiliser le téléphone portable Utiliser des autocollants dans vos discussions Lire les messages sans avoir à être en ligne Gérer qui peut ajouter des contacts aux groupes Contrôler leurs groupes

