Enfin le service de messagerie de WhatsApp a répondu à l’inquiétude de milliers d’utilisateurs qui pensaient que l’entreprise aurait accès au contenu de leurs conversations suite aux modifications de sa politique de confidentialité.

L’application WhatsApp a assuré que les modifications qu’elle apportera à sa politique de confidentialité n’affectent pas le confidentialité des messages et des appels des utilisateurs via la plate-forme, car les conversations sont protégées par un cryptage de bout en bout.

Et c’est que comme vous vous en souvenez, pendant une semaine, les utilisateurs de WhatsApp ont trouvé lors de l’ouverture de l’application un message les avertissant d’un changement à venir dans leurs conditions et leur politique de confidentialité, qui prendra effet le 8 février.

Ces changements concernent les données que WhatsApp collecte auprès des utilisateurs et leur traitement, ainsi que la façon dont les entreprises peuvent utiliser les services hébergés de Facebook pour stocker et gérer leurs conversations WhatsApp.

Modifications que les utilisateurs de l’application doivent accepter pour continuer à utiliser l’application à partir du 8 février.

La société a souligné que les nouvelles politiques n’impliquent pas de changements importants dans le traitement des données pour les utilisateurs, et a assuré que l’application de WhatsApp Il ne partage pas encore les données de ces utilisateurs avec Facebook dans le but de permettre à la société mère de les utiliser pour améliorer les produits et les publicités.

Cependant, WhatsApp appartient à la société Facebook, et le changement de politique, et l’exigence de l’accepter pour continuer à utiliser le service de messagerie, ont alarmé de nombreux utilisateurs, qui ont compris que l’entreprise avait ou aura accès à leur contenu. conversations.

C’est pour cette raison que WhatsApp a voulu indiquer à 100% qu’il continue de protéger la confidentialité des messages avec un cryptage de bout en bout.

Cela signifie, comme il l’explique dans une infographie partagée sur son compte Twitter officiel, que ni WhatsApp ni Facebook ne peuvent voir les messages privés ou écouter les appels.

Il convient de mentionner que la plate-forme ne conserve pas les enregistrements des personnes que l’utilisateur écrit ou appelle, ni ne peut voir l’emplacement partagé.

Il a également assuré qu’il ne partageait pas de contacts avec Facebook et que les groupes étaient également privés, il a également rappelé que les utilisateurs peuvent régler une minuterie pour que les messages disparaissent automatiquement, et même télécharger les données.

C’est ainsi qu’ils indiquent clairement que la mise à jour de la politique de confidentialité n’affecte pas la confidentialité des messages avec les amis ou la famille, comme cela a été confirmé par l’entreprise dans la publication.

D’autre part, après WhatsApp, propriété de Facebook et Instagram, Mark Zuckerberg, a annoncé qu’elle partagerait des données personnelles avec les clients de ces réseaux, dans le cadre de sa nouvelle politique de confidentialité, la plate-forme Signal est devenue populaire.

Signal est maintenant disponible sur l’App Store d’Apple et Google Play et est un service de messagerie instantanée gratuit et peut être téléchargé sur les appareils Apple et Android.

Il vous permet d’envoyer des messages texte, de passer des appels, des appels vidéo, de transférer des fichiers, des documents et de partager l’emplacement, il dispose également d’une version Web comme WhatsApp.

Celui-ci a été lancé en 2014 et 2018 par le co-fondateur de WhatsApp, Brian Acton, qui a fait don de 50 millions de dollars pour créer la Signal Foundation, qui exécute désormais l’application, et offre un cryptage de bout en bout plus avancé, basé sur un protocole open source, c’est-à-dire la protection des données personnelles de l’utilisateur .

La confidentialité n’est pas un moyen supplémentaire, mais comment Signal fonctionne pour tous les messages, pour chaque appel, à tout moment », a déclaré la société.

