WhatsApp peut consulter les chats des utilisateurs qui sont signalés

L’application de WhatsApp demandera une copie des conversations pour pouvoir vérifier les plaintes contre un utilisateur, ce qui se produit lorsque cette action se produit et que vous ne saviez peut-être pas, nous vous en parlerons donc.

C’est vrai, si vous signalez un utilisateur pour avoir enfreint les règles de sécurité, l’application pourra accéder à vos conversations pour le vérifier et ainsi sanctionner l’autre utilisateur.

Il ne fait aucun doute que WhatsApp est devenu l’une des applications de messagerie instantanée les plus populaires au monde et depuis son lancement en 2009, le réseau social a réussi à obtenir plus de 5 millions de téléchargements sur le seul Google Play Store.

Grâce à son grand succès, l’application de messagerie instantanée ne cesse de faire des changements et des améliorations, ceci afin d’augmenter le nombre de téléchargements et ainsi satisfaire les besoins des utilisateurs qui utilisent déjà l’application.

Pour cette raison, actuellement WhatsApp Il dispose de plusieurs outils qui permettent la communication à distance entre les personnes telles que les appels vocaux, les statuts, les groupes, les appels vidéo, les GIF, les autocollants, les copies de sauvegarde et la suppression des messages envoyés, ce ne sont là que quelques-uns des paris qu’il a lancés l’application pour attirer et satisfaire les utilisateurs.

L’application a maintenant choisi d’apporter des améliorations qui rendent le processus de vérification plus simple et plus sécurisé. plaintes d’un compte à un autre.

Ce nouveau pari WhatsApp a vu le jour avec l’intention de perfectionner son ancien système de reporting à un utilisateur, ce qui était probablement un peu oublié.

Auparavant, lorsqu’une personne signalait un utilisateur sur WhatsApp, l’ordinateur d’application a traité quel type d’informations était celui qui a causé la gêne et les a classés comme spam, puis manuellement, les travailleurs ont dû classer le but dudit rapport.

De même, les questions fréquemment posées sur WhatsApp indiquaient aux utilisateurs que s’ils signalaient recevoir ou afficher un contenu en conflit, la possibilité de vérifier le signalement et l’action étaient très limités, car dans la plupart des cas, l’application n’avait pas accès au contenu des messages envoyés et reçus.

Actuellement, WhatsApp a introduit une nouvelle fonctionnalité pour les bêta-testeurs, qui sera disponible une fois qu’elle sera mise à jour vers la dernière version 2.20.206.3.

Dans cette nouvelle mise à jour bêta de WhatsApp, l’application a mis en place un système qui pourra vérifier les réclamations contre un utilisateur par un autre, accédant ainsi au contenu des conversations, selon le portail WABetaInfo.

Presque toujours lorsqu’un contact est signalé à WhatsApp, l’application fait un rapport en tenant compte de plusieurs facteurs, tels que le nombre de rapports reçus pour ce numéro de téléphone de différents utilisateurs et si le compte de l’utilisateur signalé est nouveau, donc avec le nouveau version, l’application cherche à simplifier et à améliorer ce processus.

C’est ainsi que WhatsApp présente une nouvelle façon de vérifier si un rapport de plainte est fiable ou non, en recevant une copie des messages récents de cette conversation.

Cependant, les paramètres de confidentialité indiquent que WhatsApp ne reçoit jamais de messages sans autorisation préalable et c’est pourquoi, pour que l’application accède à la conversation d’un utilisateur, quiconque décide de signaler un contact devra accepter de transmettre une copie des messages récents de cette conversation à l’application.

De cette façon, si un utilisateur choisit l’option de signaler un contact, WhatsApp affichera une fenêtre de confirmation dans laquelle il demande l’autorisation d’accéder aux messages les plus récents de la conversation, afin de poursuivre le processus de rapport.

Après avoir fait un rapport, l’application donnera la possibilité de bloquer le contact signalé et de supprimer ses messages de la conversation, comme c’était le cas auparavant.

De la même manière, l’application ajoute la même fonction de rapport pour les conversations de groupe et professionnelles, cependant, cette option ne peut être effectuée que si l’utilisateur du rapport est prêt à envoyer à WhatsApp une copie des messages de conversation.

Il convient de mentionner que cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les bêta-testeurs Android et sera disponible pour les bêta-testeurs iOS dans les semaines à venir.

