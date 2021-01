WhatsApp saura ce que vous achetez dans l’application! Tout savoir | Pixabay

INAI a demandé à tous les utilisateurs de l’application de WhatsApp revoir en détail les nouvelles conditions des politiques de confidentialité et les conditions d’utilisation, ainsi que les conditions d’utilisation ainsi que prendre une décision éclairée.

L’Institut national de la transparence, de l’accès à l’information et de la protection des données personnelles (INAI) a expliqué que les nouvelles conditions de WhatsApp permettront à Facebook de partager des informations avec d’autres entreprises et ainsi créer des publicités personnalisées sur leurs plateformes.

L’organisme garant de la protection des données personnelles a averti que, bien que WhatsApp informe que les informations qu’il recueille seront partagées avec d’autres entreprises.

Les mesures de sécurité pour protéger les informations partagées ne sont pas clairement définies », a-t-il souligné.

C’est ainsi que l’INAI a demandé à tous les utilisateurs de l’application WhatsApp de revoir en détail les nouveaux termes de la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation et de prendre une décision éclairée, car ceux qui n’acceptent pas les nouveaux termes et conditions ne pourront pas continuer à utiliser cette application et devrait évaluer l’utilisation d’autres applications ou services de messagerie disponibles numériquement.

En outre, l’INAI a rappelé que le 4 janvier, les utilisateurs de WhatsApp à propos de la mise à jour des conditions d’utilisation et de la politique de confidentialité de l’application.

Il a également précisé que la date limite d’acceptation des nouvelles conditions était fixée au 8 février 2021.

De cette manière, l’INAI a expliqué qu’en acceptant cette nouvelle politique de confidentialité, les utilisateurs permettront à WhatsApp de partager certaines données afin que les fournisseurs de services technologiques tels que Facebook ou des tiers puissent y avoir accès et même que les sous-traitants de ces services puissent les stocker. la même chose à travers les services fournis.

En fait, cela s’appliquera même si l’utilisateur ne possède pas de compte Facebook, puisque l’entreprise et ses filiales pourront collecter des informations sur les comptes, les numéros de téléphone, les messages et même les transactions.

Compte tenu des nouvelles conditions de service, l’INAI a procédé à un examen de la nouvelle politique de confidentialité, dont les dispositions ont été averties que les utilisateurs doivent garder à l’esprit lorsqu’ils décident de continuer à utiliser l’application WhatsApp.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Parmi ces dispositions, l’INAI a également souligné les éléments suivants:

Dans la section intitulée «Informations que nous collectons», il est établi que WhatsApp peut collecter des informations supplémentaires pour fournir des fonctionnalités optionnelles, sans préciser quelles sont ces fonctions et quel type de données seront nécessaires, en mentionnant que lorsque c’est le cas, ils informeront l’utilisateur de quelles données et à quelles fins ces informations seront utilisées.

La section «Informations que vous nous fournissez» décrit les données que les utilisateurs doivent fournir pour utiliser l’application; Il est précisé que l’utilisateur peut partager des informations sur les numéros de téléphone de ses contacts et, en cas d’utilisation de services de paiement, d’achats ou d’autres transactions financières, il est établi que WhatsApp traitera des informations supplémentaires qui incluent des données sur les transactions et les comptes de paiement tels que le mode de paiement, les détails d’expédition et le montant de la transaction.

Dans la section «Informations collectées automatiquement», il est indiqué que des données et enregistrements seront obtenus sur l’utilisation du service et les options utilisées telles que la messagerie, les appels, les statuts, les groupes, les entreprises ou les paiements et la photo de profil.

Il indique également que des informations sur l’appareil et la connexion sont collectées, en plus de la collecte et de l’utilisation des informations de localisation de l’utilisateur, lors de l’utilisation d’options liées à ces données.

La section «Informations tierces» explique comment travailler avec des fournisseurs externes, des services tiers et d’autres sociétés Facebook.

Bien qu’il soit noté que WhatsApp reçoit et partage des informations avec d’autres entreprises, les mesures de sécurité pour protéger les informations partagées ne sont pas clairement définies.

Cela peut vous intéresser: WhatsApp garantit que les messages et les appels resteront privés