Le propriétaire de remier Inn, Whitbread, a confirmé qu’il avait supprimé environ 1 500 emplois alors que l’entreprise avait vu ses ventes chuter au troisième trimestre.

La firme FTSE 100 avait averti que jusqu’à 6 000 emplois – environ 18% des effectifs de l’entreprise – risquaient d’être supprimés. Mais aujourd’hui, l’entreprise a déclaré qu’elle avait procédé à un total de 1 500 suppressions d’emplois et qu’elle n’anticipait ni ne prévoyait de «phase deux» de licenciements «dans un proche avenir».

La patronne Alison Brittain a déclaré qu’elle était heureuse d’avoir émergé avec un niveau inférieur de licenciements. Elle a dit que cela avait été rendu possible en partie parce qu’un certain nombre d’employés avaient accepté de réduire les heures.

Whitbread, qui a levé 1 milliard de livres sterling dans une émission de droits en juin, avait déclaré des revenus pour la période de six mois à septembre 2020 de 250,8 millions de livres sterling, contre 1,08 milliard de livres sterling au premier semestre 2019.

Dans une mise à jour commerciale publiée aujourd’hui, la société a déclaré qu’au cours des 13 semaines précédant le 26 novembre, les ventes totales d’hébergement au Royaume-Uni avaient diminué de 55,2%.

Le taux d’occupation des chambres dans ses 530 sites britanniques est ensuite tombé à 31% au cours des cinq semaines précédant le 31 décembre, les restrictions liées à Covid se resserrant, les ventes totales au Royaume-Uni ayant baissé de 73,4% sur la période.

La société, qui a déclaré qu’elle comptait actuellement environ 23000 employés en congé complet ou partiel, a maintenant fermé un tiers de ses hôtels en raison du verrouillage national, et tous ses restaurants.

Brittain a déclaré qu’elle «s’attend à ce que les restrictions de voyage actuelles au Royaume-Uni et en Allemagne perdurent au moins jusqu’à la fin de notre exercice» en février, et a appelé à une extension des taux et des mesures d’allégement de la TVA au-delà du 31 mars.

Elle a dit que la firme «travaille sur l’hypothèse… qu’il y aura une hiérarchisation relativement stricte en place» après le verrouillage.

Mais le directeur général a déclaré que Whitbread était bien placé pour tirer parti des «opportunités structurelles améliorées» que les dirigeants voient déjà sur le marché alors que la pandémie frappe le secteur – avec certains autres opérateurs incapables de profiter des sites largement gratuits de Whitbread, ou ses installations.

Whitbread a déclaré qu’il disposait de 40 millions de livres sterling de trésorerie nette, contre 196 millions de livres sterling à la fin du premier semestre, avec une trésorerie en dépôt de 814,9 millions de livres sterling et un accès à une facilité de crédit renouvelable non tirée de 900 millions de livres sterling.

Brittain a déclaré: “C’est assez difficile là-bas, mais nous sommes très optimistes pour l’avenir.

“Nous continuons à protéger nos liquidités grâce à une gestion prudente de notre position de trésorerie, et nous avons pris des mesures pour nous assurer que nous sortons de la crise en tant qu’entreprise plus légère, plus solide et plus résiliente.”

Les analystes Greg Johnson de Shore Capital ont déclaré: «Les indications sur la consommation de trésorerie et les paramètres d’exploitation restent inchangées, nous prévoyons donc que le groupe termine l’exercice avec une dette nette modeste.

Les actions ont augmenté de 4% en début de séance.