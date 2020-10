Whitey Ford, lanceur légendaire des Yankees de New York dans les années 1950 et 1960, est décédé jeudi soir, a déclaré un membre de la famille à l’Associated Press. Il avait 91 ans. Ford est décédé chez lui à Long Island et la cause du décès est inconnue.

Surnommé le «président du conseil», Ford était l’un des meilleurs lanceurs de l’histoire de la Major League Baseball. Il a passé toute sa carrière avec les Yankees (1950-1967) et a remporté 236 matchs. Ford savait comment participer aux plus gros matchs, détenant des records de la Série mondiale pour la plupart des départs (22), des manches lancées (146), des victoires (10) et des retraits au bâton (94). Ford a aidé les Yankees à remporter six World Series au cours de sa carrière et a été nommé MVP World Series en 1961.

Les meilleures saisons de Ford dans les Majors ont été en 1961 et 1963. En plus de mener les Yankees à une victoire en Série mondiale en 1961, Ford a mené la ligue avec 25 victoires, ce qui lui a valu le prix Cy Young. En 1963, il a affiché un record de 24-7, menant à nouveau la ligue dans les victoires. Dans une interview de 1987 avec Phil Pepe, Ford a parlé de ce qu’il avait besoin de faire pour dire au sommet de son art.

“S’il y a des lanceurs qui le font et s’en tirent, ça me va”, a-t-il déclaré. “Si c’était moi et que j’avais besoin de tricher pour pouvoir lancer les bonnes choses qui me garderaient dans les ligues majeures avec un salaire d’environ 800 000 $ par an, je ferais tout ce que j’avais à faire.” Ford a été intronisé au Temple de la renommée en 1974 avec son coéquipier des Yankees Mickey Mantle. Parmi toutes les choses que Ford a accomplies au cours de sa carrière, il a noté que l’entrée au Temple de la renommée était au top, mais était plus spéciale depuis que Mantle l’a rejoint.

“Ce n’était jamais quelque chose que j’imaginais possible ou quoi que ce soit dont j’osais rêver quand j’étais gamin grandissant sur les trottoirs de New York”, a écrit Ford dans son autobiographie. “Je n’ai jamais vraiment pensé que je réussirais quand j’étais enfant parce que j’étais toujours trop petit.” Ford est né à New York et signé par les Yankees en tant qu’agent libre amateur en 1947. Il a fait ses débuts en 1950 et a remporté ses neuf premières décisions.