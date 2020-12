Plus de trois ans après que l’émission se soit dite au revoir, la co-créatrice de 2 Broke Girls, Whitney Cummings, taquine la possibilité d’une reprise de l’émission – cette fois avec une touche musicale. L’humoriste a partagé sa nouvelle idée avec le co-créateur Michael Patrick King avec Us Weekly.

«Je parlais en fait à Michael [Patrick King] – nous étions en randonnée – à propos d’une comédie musicale, comme une comédie musicale de Broadway ou d’un redémarrage », a déclaré le comédien au magazine. “J’espere. J’adorerais tellement. Warner Brothers devrait le faire à moins qu’ils ne détestent l’argent.

La nouvelle série aurait une nouvelle tournure sur la comédie originale qui traite de l’amitié entre Caroline Channing (Beth Behrs) et Max Black (Kat Dennings) à travers une nouvelle série de problèmes, mettant peut-être les deux personnages principaux l’un contre l’autre. “Je pense que Michael Patrick King pourrait me tuer, mais l’un de mes arguments serait qu’ils créent une entreprise. Leur entreprise de cupcakes prend enfin son envol… et puis ils ont un différend d’argent. Ou [fight over] est-ce 50/50, mais je fais plus que vous et vous avez embauché cette personne », a déclaré Cummings. «J’aimerais voir leur amitié se faire tester.»

La raison pour laquelle le co-créateur de l’émission pense que le nouveau projet ferait si bien est que l’original a été bien reçu et a enregistré beaucoup de succès. La série a duré 6 saisons, remportant 12 nominations aux Emmy et 1 victoire, avant de quitter les ondes en 2017.

«Je pense qu’une partie de la raison pour laquelle c’était si provocant à l’époque mais aussi si aimé des jeunes femmes, c’est que nous voulions faire une émission sur deux filles qui lancent une entreprise et non sur le type qui va me répondre par SMS, »Dit l’ancien de Whitney. «Chaque émission à la télévision était du genre:« J’ai besoin de me refaire une beauté ». Et ils sont dans une classe de spin en disant: ‘Je pense qu’il m’aime trop.’

Bien que l’on ne sache pas si le casting original serait impliqué dans le redémarrage possible, Behrs a parlé à PopCulture.com de ses sentiments sur la fin de l’émission originale et de la possibilité de travailler à nouveau avec son ancienne co-star Dennings sur un futur projet. “Je pense que nous avons raconté notre histoire de la meilleure façon possible pendant la période de diffusion”, a déclaré Behrs. “J’aime le” mystère “de nous tous utilisant notre imagination pour décider où Max et Caroline sont maintenant.”