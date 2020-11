W

Hitney Houston et Marc Bolan de T Rex seront intronisés au Rock and Roll Hall of Fame des années après leur mort.

Houston, décédée en 2012 à l’âge de 48 ans, a sorti son premier album en 1985 et est devenue l’une des plus grandes chanteuses de l’histoire de la musique.

La mort de Bolan en 1977 a mis fin au groupe britannique T Rex, connu principalement pour son hit des années 1970 Bang A Gong (Get It On).

Les artistes peuvent être intronisés au Rock Hall 25 ans après la sortie de leur premier disque.

Depeche Mode, Nine Inch Nails et les Doobie Brothers se joindront à Houston et Bolan, décédés à l’âge de 29 ans en 1977, dans le cadre de la classe 2020 de la salle.

The Notorious BIG only est également sur la liste après la sortie de deux albums, dont Life After Death, qui a eu un impact majeur sur les scènes de la musique rap et pop. Il est décédé en 1997 à l’âge de 24 ans.

La cérémonie d’intronisation annuelle du Rock Hall devait initialement avoir lieu en mai à l’Auditorium public de Cleveland, la ville où se trouve le musée du rock, mais les choses ont changé en raison de la pandémie de coronavirus.

Au lieu de cela, un programme télévisé enregistré sera diffusé samedi soir en Amérique, avec de grands noms comme Bruce Springsteen, Sean «Diddy» Combs et Alicia Keys faisant des apparitions aux côtés de certains des intronisés.

Depeche Mode continue d’enregistrer après avoir atteint des sommets dans les années 1980 lorsque sa musique post-punk, dominée par les synthétiseurs, a fait du groupe britannique un favori de la sous-culture gothique et l’a aidé à gagner du succès aux États-Unis.

Avec des chansons comme Closer, Nine Inch Nails était un leader du mouvement rock industriel dans les années 1990. Et les Doobie Brothers n’étaient pas des favoris critiques, mais ils ont eu des succès rock indélébiles dans les années 1970, notamment Listen To The Music, Black Water et China Grove. Cette année, ils célèbrent leur 50e anniversaire.

Parmi les autres personnes qui devraient faire des apparitions lors de l’émission spéciale télévisée, citons Dave Grohl, Miley Cyrus, Jennifer Hudson, Gwen Stefani, Charlize Theron, Lin-Manuel Miranda, Adam Levine et Brad Paisley. Lors de l’événement, les directeurs musicaux Irving Azoff et Jon Landau recevront le prix Ahmet Ertegun.