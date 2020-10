Les abonnés d’Amazon Prime bénéficient désormais d’une prise en charge gratuite d’une heure dans tous les 487 magasins américains de Whole Foods, a annoncé aujourd’hui Amazon. La nouvelle marque une expansion du service de ramassage existant de Whole Foods, qui n’était auparavant disponible que dans certains magasins, selon CNBC. Les commandes de 35 $ ou plus sont éligibles et des milliers d’articles, y compris des produits frais, de la viande et des fruits de mer, et d’autres produits de base sont disponibles pour le ramassage.

Les camionnettes sont devenues de plus en plus populaires pendant la pandémie alors que les gens tentent de se distancer socialement. Des entreprises allant des détaillants d’électronique comme Best Buy aux restaurants locaux se sont appuyés sur eux pour permettre aux gens de faire leurs achats en toute sécurité. Mais Amazon dit s’attendre à ce que la tendance se poursuive même après le pire de la pandémie, citant des recherches qui suggèrent que près de 68% des personnes prévoient de continuer à utiliser les services de ramassage en bordure de rue à l’avenir.

Il s’agit de la dernière expansion que Whole Foods a faite à ses services de ramassage cette année. En avril, la société a étendu le service d’environ 80 de ses magasins à plus de 150, note CNBC.

Walmart et Target ont également développé des services similaires

Whole Foods n’est pas le seul à élargir ses options de ramassage. En juin, Target a annoncé son intention de proposer le ramassage de produits frais dans plus de 1 500 de ses magasins d’ici les fêtes de fin d’année. Pendant ce temps, Walmart propose des collectes d’épicerie dans des centaines d’endroits à travers le pays. Les deux magasins sont actuellement plus petits que Whole Foods en termes d’emplacements de vente au détail. Walmart compte plus de 4 700 magasins aux États-Unis, tandis que Target en compte plus de 1 800, contre moins de 500 emplacements pour Whole Foods.

Amazon indique que les clients peuvent accéder au service de ramassage via l’onglet Whole Foods de son application ou de son site Web. À la caisse, vous sélectionnez une fenêtre de ramassage d’une heure, puis utilisez l’application pour informer le magasin que vous êtes en route le moment venu. Amazon dit que la plupart des gens n’attendent qu’une minute pour recevoir leurs commandes.