Whoopi Goldberg a confirmé que Sister Act 3 se déroule officiellement, plus de 25 ans après la sortie des deux films originaux. Goldberg a partagé la grande nouvelle lors d’une apparition mardi sur The Late Late Show avec James Corden. elle a expliqué que cela était en cours depuis longtemps et qu’ils travaillaient actuellement sur la manière d’y parvenir.

“Pendant longtemps, ils ont répété que personne ne voulait le voir. Et puis tout récemment, il s’est avéré que ce n’est peut-être pas vrai. Les gens peuvent vouloir le voir”, a révélé l’hôte de View. “Nous travaillons donc avec diligence pour essayer de trouver comment rassembler le gang et revenir.” Elle a ajouté: “C’est amusant et ça fait du bien. Et vous savez, personne n’est en colère. C’est juste, écoutez – mauvais chant, bon chant, d’accord pour chanter et puis des nonnes. Quoi de mieux que ça?”

Sister Act 3 arrive 😭😭😭 pic.twitter.com/7gF5wTuyif – Anthony 🌭 (@anorderlymess) 8 octobre 2020

Le Sister Act original a été publié en 1992 et mettait en vedette Goldberg en tant que chanteur de boîte de nuit qui doit être mis sous la protection des témoins après avoir été témoin d’un meurtre. Les autorités la placent dans le couvent Sainte Katherine, où elle ouvre les sœurs à de nouvelles façons de chanter des cantiques, et ils lui apprennent à faire plus confiance aux gens. Le film a été écrit par Paul Rudnick et réalisé par Emile Ardolino. Ce fut un énorme succès, gagnant plus de 230 millions de dollars sur un budget de 31 millions de dollars.

En 1993, une suite est sortie, intitulée Sister Act 2: Back in the Habit. Cette fois, le personnage de Goldberg a été amené à aider un fouet à former un groupe de choeurs d’une école catholique. Ce film a été écrit par James Orr, Jim Cruickshank et Judi Ann Mason, et réalisé par Bill Duke. Bien que Sister Act n’ait pas été tout à fait le succès – ne gagnant que 57 millions de dollars sur un budget de 38 millions de dollars – il est devenu en quelque sorte un classique culte parmi les fans.

Enfin, en 2006, l’adaptation musicale de Sister Act a fait ses débuts à Pasadena, en Californie, puis a joué au London Palladium en 2009. Il a également fait son chemin à Broadway et sur d’autres scènes du monde entier. La musique du spectacle a été réalisée par Alan Menken, avec des paroles de Glenn Slater. Le livre de spectacle a été mis en place par Bill et Cheri Steinkellner, et le matériel de livre supplémentaire par Douglas Carter Beane.