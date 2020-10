Jeudi, The View a abordé le diagnostic de coronavirus du président Donald Trump et les changements dans le message de la Maison Blanche sur la pandémie. Les hôtes Whoopi Goldberg et Joy Behar ont jeté des soupçons sur le diagnostic du président, confondant hospitalisation et retour rapide à la vie publique. Les deux hôtes se sont même demandé si Trump avait réellement eu COVID-19, suggérant qu’il s’agissait peut-être d’une sorte de coup publicitaire.

“Plus il parle, moins je pense qu’il l’a eu”, a déclaré Goldberg alors qu’ils examinaient des clips de Trump parlant. Behar était d’accord: “Moi aussi.” Les deux se sont demandé comment le président pouvait se remettre si rapidement du virus, en particulier après avoir dû être traité avec de l’oxygène supplémentaire et hospitalisé. Goldberg a prétendu à tort que Trump était “la seule personne sur la surface de la Terre” à récupérer cela rapidement, ajoutant: “Je me sens juste bizarre à ce sujet.”

“Je suis en quelque sorte d’accord avec vous”, a déclaré Behar. “C’est un menteur. Pourquoi croirais-tu ce qu’il dit?”

La théorie de Goldberg et Behar selon laquelle Trump n’a jamais eu de COVID-19 du tout est une escalade de la théorie plus courante selon laquelle Trump, son administration et même ses médecins ont manifestement déformé son statut tout au long de sa maladie. Le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a admis franchement avoir menti aux journalistes au sujet de l’état de Trump alors qu’il était hospitalisé, et les experts ont généralement supposé que Trump avait simplement ignoré les conseils médicaux, retournant à la vie publique alors qu’il était encore contagieux.

Si Goldberg et Behar avaient raison, on ne sait pas pourquoi Trump aurait complètement fabriqué sa maladie, ni comment cela lui aurait été bénéfique politiquement ou autrement. Trump a été critiqué pour être insensible aux victimes de la pandémie de coronavirus et aux proches du défunt. Il a également reçu un niveau de traitement auquel peu de gens ont accès, y compris un médicament expérimental d’une société dans laquelle il détient personnellement une participation considérable.

En ce qui concerne les préoccupations de Goldberg et Behar concernant les symptômes de Trump, de nombreuses personnes ont traversé COVID-19 tout en étant pratiquement asymptomatiques. Cela présente toujours la menace de propager le virus à d’autres, qui pourraient avoir un cas plus grave ou avoir une réaction de longue durée. Cependant, Goldberg a suggéré que le doute lui-même aurait pu être le point, en disant: “Parce qu’il est difficile de lui faire confiance, il est difficile de l’accepter. Et je déteste ressentir comme ça.”

Si Trump espérait gagner de la sympathie ou minimiser la pandémie de coronavirus en prétendant à tort avoir le virus, cela n’a pas fonctionné. Selon un rapport de NBC News, les électeurs des deux côtés du spectre politique considèrent la pandémie comme un problème clé de l’élection présidentielle de 2020 – en particulier dans les régions durement touchées du Midwest et dans d’autres régions sur lesquelles le GOP peut généralement s’appuyer. Ce rapport suggère que c’est la raison pour laquelle certains sénateurs républicains abandonnent leur soutien pur et simple au président.