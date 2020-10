Lire le contenu vidéo

Un parc d’attractions sur le thème d’Halloween est devenu une scène infernale pleine de monstres … engagés dans une bagarre totale après qu’une femme a refusé de descendre d’un tour.

Le chaos commence avec un opérateur de manège dans l’un des sites d’Halloween Town à Las Vegas disant à une femme qui lui crie dessus qu’elle doit descendre … et il ne commence pas le trajet avant qu’elle ne le fasse.

La femme – vêtue d’une chemise bleue, assise à côté d’un enfant et appelée Christina par des amis – ne bouge pas et laisse plutôt les jurons voler. On ne sait pas ce qui a réellement conduit à son bœuf avec l’opérateur du manège, mais il tient fort … en disant à tout le monde que la femme retient le manège parce qu’elle «agit comme un sacré animal».

Sa réponse s’aventure sans doute en territoire raciste quand elle dit qu’il ressemble à un animal, puis elle l’appelle à la sécurité alors qu’il essaie de faire sortir tout le monde du trajet – puis les esprits se sont enflammés.

Cela dégénère rapidement, et bientôt il y a une bagarre impliquant plusieurs femmes, quelques hommes et plusieurs employés du carnaval qui ne semblent pas pouvoir le contrôler. C’est sauvage, c’est moche et, oui … il y avait plein d’enfants pour voir le carnage.

Juste votre voyage en famille classique au champ de citrouilles … dans un film d’horreur, en tout cas.