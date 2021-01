Wild!, Celia Lora et Nacha s’amusent en petits maillots de bain | Instagram

S’il y a ceux qui savent tirer le maximum de leur attrait naturel, ce sont la belle Celia Lora et son amie Nacha! Les stars de Seuls les fans Ils ont fait rêver leurs adeptes exclusifs et adeptes des médias sociaux et utilisent leur imagination et cette fois, avec de minuscules maillots de bain, cela n’a pas fait exception.

Les belles stars, l’une des favorites des messieurs, ont été aperçues dans la publicité de leurs vidéos racées de fans de Only posant au-delà de la coquetterie et montrant leurs attributs de manière spectaculaire dans d’imposants maillots de bain noirs.

Celia Lora et Nacha ont combiné leurs charmes, mais chacune a appliqué son propre style. Ignacia portait un maillot de bain où les fils devenaient ce qui recouvrait le plus et sa belle peau blanche était presque totalement exposée; Ses tatouages ​​les plus cachés étaient visibles de tous!

En revanche, la camarade de jeu mexicaine a préféré jouer plus avec l’imagination de ses adeptes et portait un maillot de bain qui semblait couvrir plus, mais ce n’était qu’un piège, puisque la tenue de Célia lora il y avait beaucoup de transparents et il montrait beaucoup de ses charmes.

Les charmes de Celia et Nacha ont été un mélange vraiment écrasant pour les réseaux sociaux et Only Fans, où des milliers de followers sont tombés à leurs pieds et dans le piège d’imaginer ces deux beautés dans les situations les plus compromettantes.

La fille de Alex Lora a réalisé le soi-disant «Challenge dans la chambre» avec Ignacia, qui a été un succès et les abonnés ont demandé à continuer à travailler ensemble et à créer plus de contenu.

Certainement l’une des photographies qui ont été vues de ces deux beautés en Instagram et il a rendu les réseaux sociaux fous, c’est celui dans lequel on peut voir à la fois au lit, sur les draps blancs. Sur l’image, vous pouvez voir Celia Lora sur Nacha, sur ses genoux, se touchant un peu plus et les deux sont très réfléchies, comme si quelque chose d’intéressant venait de se passer.

La photographie montre les charmes des deux étoiles dans de petits ensembles de deux pièces où la dentelle est le dénominateur commun. Celia Lora et Nacha ont montré qu’elles avaient plus qu’une chimie spectaculaire et les fans aiment les voir ensemble.

Mais Ignacia n’est pas la seule belle jeune femme avec qui le patron d’Acapulco Shore partage beaucoup. La mtv star Elle a également été vue très affectueuse et coquine avec Vanda, une autre des filles au contenu exclusif.

Les images des deux femmes habillées en hôtesses attrayantes ou en coureurs de charrettes ont déchaîné l’imagination des messieurs et pourquoi pas des dames. Sur les photos, vous pouvez les voir tous les deux décompresser leurs tout petits costumes et sur le point de … ravir leurs adeptes.

Beaucoup a été interrogé sur le propriétaire du Bureau de l’amour s’il a un intérêt sentimental pour les femmes, puisque ces derniers mois la belle Celia Lora a été vue très affectueuse avec certaines d’entre elles; cependant, elle a toujours été directe dans ses réponses.

Une question spécifique concernait sa célèbre vidéo avec Apolonia Lapiedra, dans laquelle la camarade de jeu mexicaine a répondu qu’elle n’avait aucune difficulté à développer les scènes avec cette belle femme; Cependant, il a souligné qu’il était très clair sur son goût pour les messieurs.

À la fin de l’année dernière, Celia Lora était également très affectueuse avec la youtubeuse Lizbeth Rodríguez, avec qui elle a coïncidé avec le programme Barak et ils se sont même embrassés. Le baiser n’a pas été enregistré sous un bon angle par les caméras, c’est pourquoi les adeptes des deux n’ont pas arrêté de demander un nouveau baiser parmi les stars.