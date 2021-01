H

avez-vous déjà trouvé un morceau de bois mort taché de bleu dans un parc local? Si c’est le cas, vous pensiez probablement que c’était un morceau de clôture peinte en décomposition, tant la couleur était brillante. Vous seriez pardonné de ne pas avoir remarqué qu’il s’agissait en fait d’un champignon, et assez courant.

L’elfcup vert, Chlorociboria aeruginascens, pousse sur du bois mort, en particulier le chêne. Ses fructifications, qui apparaissent à l’automne et traînent pendant des mois, ressemblent à de minuscules petites coupelles de quelques millimètres de large. Vous êtes beaucoup plus susceptible de trouver le mycélium, la partie végétative en forme de racine du champignon. Cela se propage à travers le bois hôte, le teintant de ce turquoise vif. Le bois aux couleurs vives était connu sous le nom de «chêne vert» et utilisé comme incrustation dans les boiseries décoratives telles que Tunbridge Ware aux 18e et 19e siècles. De nos jours, vous êtes plus susceptible de trouver la tache décorant les planchers de bois. Ils sont particulièrement communs à Hampstead Heath et à Richmond Park, mais toute forêt de feuillus où le bois mort est laissé plutôt que rangé est un endroit idéal pour chasser le chêne vert. Crane Park dans le sud-ouest de Londres est un autre bon site, et il y a aussi des records dans les espaces verts de Croydon.

Il n’y a pas d’autres champignons comme celui-ci. Nous avons d’autres crapauds bleus au Royaume-Uni, y compris le Blue Roundhead, qui ressemble à une boue extraterrestre lorsque ses organes de fructification émergent pour la première fois. Il y a l’entonnoir anisé, un champignon gris-bleu très parfumé. Mais aucun de ceux-ci n’est aussi brillant que l’Elfcup. Aucun d’eux ne tache le bois.

Plus que tout autre royaume, les champignons repoussent les limites de ce que nous pensons être naturel. Ces organismes sont plus étroitement liés à nous qu’ils ne le sont aux plantes – bien que beaucoup semblent si étranges qu’ils ne semblent pas appartenir à cette terre, et encore moins aux parcs de Londres. La surprise que nous ressentons en voyant la Green Elfcup nous apprend que la chose la plus limitée n’est pas la nature, mais notre propre imagination.

Isabel Hardman est rédactrice adjointe de The Spectator et auteure de The Natural Health Service