Peu importe vos efforts, vous aurez du mal à voir une perdrix dans un poirier à Londres ce Noël. Notamment parce que les perdrix ont tendance à coller au sol, même à voler bas lorsqu’elles sont surpris.

Il y a deux espèces de perdrix que vous pourriez trouver en train de courir dans les prairies si vous êtes très chanceux. La perdrix grise est originaire du Royaume-Uni, mais après une baisse spectaculaire de son nombre, elle n’est apparue que dans quelques zones de la périphérie de la capitale ces dernières années: Grays, la vallée d’Ingrebourne, Malden Rushett et Potters Bar.

La perdrix à pattes rouges a l’air plus exotique, avec des pattes, un bec et une peau rouge vif autour des yeux, et un motif barré marron et blanc sur ses flancs. Il n’est pas indigène et a été introduit pour le tir de gibier, mais s’est échappé dans la nature et apparaît souvent dans les jardins et les parcs de Londres.

Vous ne verrez pas non plus la ponte des oies: il est trop tôt pour la saison de reproduction. Une oie migratrice qui visite parfois Londres depuis le cercle polaire arctique a sa place dans le folklore en tant qu’oiseau dont on pense qu’il ne pond pas. Parce que la Bernache nonnette se reproduit et élève ses petits si loin, les naturalistes britanniques au cours des siècles passés n’ont jamais vu un poussin et en ont conclu que cet oiseau était issu des balanes.

Il y a des gravures sur bois de ces oies émergeant de bernacles d’oie, et des récits de naturalistes prétendant avoir vu cela. Les bernaches nonnettes hivernent en grande partie sur le Solway Firth entre la Cumbrie et l’Écosse, mais elles ont dérivé dans le centre de Londres certains hivers.

Les cygnes sont faciles à trouver, en particulier le cygne muet. Moins encore pour Turtle Dove, qui est presque aussi faible au Royaume-Uni que dans la chanson. L’un est apparu cette année à Ilford – mais ce sont des visiteurs d’été, hivernant dans la région du Sahel en Afrique.

Peut-être que votre meilleur pari pour un oiseau de Noël est l’un des «quatre oiseaux appelants», à l’origine chanté comme «quatre colly oiseaux». On pense que cela fait référence au merle, qui est merveilleusement commun et a une chanson plus douce que même le meilleur chanteur de chants de Noël.

Isabel Hardman est rédactrice adjointe du Spectator et auteur de The Natural Health Service

