je

vy a eu quelques bons mois et est maintenant chargé de baies. Ces grappes de fruits bleu-noir d’encre ne sont pas bonnes pour les humains, mais comme le reste de la plante, elles abritent un grand nombre de créatures sauvages. La teneur élevée en matières grasses des baies en fait un super aliment pour de nombreux oiseaux différents.

Un client régulier est le pigeon ramier, qui se déplace maladroitement sur la plante pendant qu’elle dîne. Ces oiseaux dodus sont un spectacle encourageant car ils sont si disgracieux, en particulier plus tard dans l’année, lorsqu’ils commencent à essayer de s’accoupler. Ils sont très amoureux, mais souvent contrariés dans leurs tentatives de le faire, car ils tombent régulièrement de la branche ou de la clôture où ils ont tâtonné avec leur partenaire. Alors même qu’ils se nourrissent, ils font une agitation, battant désespérément quand une brindille s’avère incapable de prendre leur poids comme prévu. Un lierre particulièrement splendide peut prendre plusieurs de ces oiseaux junoesques à la fois.

(Isabel Hardman)

Le lierre est une plante dimorphe. Cela signifie qu’il a deux formes très différentes selon son âge. Le lierre juvénile a les feuilles lobées caractéristiques et s’accroche à l’arbre hôte ou au mur qu’il grimpe à l’aide de fines racines. Il change quand il atteint l’âge adulte, se ramifiant pour qu’il ressemble beaucoup plus à un arbuste qu’à un grimpeur. Les feuilles perdent leurs lobes et deviennent lisses et en forme de cœur.

C’est le stade où il fleurit puis fructifie. Le lierre adulte n’est pas seulement utile pour les oiseaux affamés ou impertinents: ils constituent également une source de nourriture importante pour de nombreux insectes, qui apprécient le nectar pendant les périodes maigres de l’année où il n’y a pas grand-chose. Un buisson de lierre par une journée ensoleillée d’automne bouge et bourdonne. Les papillons amiraux rouges adorent ramper autour des fleurs en forme de globe jaune pâle, tout comme les hoverflies, les abeilles et les guêpes. C’est également un abri pratique pour les petits mammifères, y compris les chauves-souris et les oiseaux pendant la saison de nidification.

Compte tenu de la valeur du lierre pour la faune, il est étrange que nous ne l’apprécions pas davantage. C’est peut-être parce que – comme pour beaucoup de nature – nous ne lui avons pas encore donné un look approprié.

Isabel Hardman est rédactrice adjointe du Spectator et auteur de The Natural Health Service