Son automne a été fantastique pour les champignons. La plupart d’entre nous ne pensent qu’au crapaud agaric mouche tacheté rouge et blanc de conte de fées lorsque ces organismes sont mentionnés, ou peut-être aux pleurotes et cèpes qui apparaissent dans les risottos chics. Mais partez à la chasse aux champignons dans votre parc local ou dans votre jardin et vous trouverez probablement quelque chose d’un peu moins délicat et plutôt plus sale.

Le stinkhorn ressemble plus au genre de chose que vous trouverez sur une photo obscène sur Snapchat qu’à grandir dans la nature. Son nom scientifique phallus impudicus vous dit tout ce que vous pensez avoir besoin de savoir sur sa forme. Son nom commun vous avertit de l’odeur nauséabonde. Mais c’est encore pire que son nom l’indique. L’extrémité en forme de cloche est recouverte d’un slime gris-brun qui attire les mouches. Cachées dans la vase se trouvent les spores que les mouches mangent et distribuent. Le stinkhorn a deux étapes: la première est un «œuf» blanc de basse altitude à partir duquel le corps phallique germe ensuite, ce qui signifie qu’il semble vraiment avoir des boules à sa base. Une fois que les mouches ont fait leur travail, le corps fructifère s’effondre dans un désordre plat et flasque. Un autre champignon de style Carry On qu’il est facile de trouver en train de se régaler de feuilles mortes et de bois pourri est le bonnet rose, la mycène rosée. Ne vous laissez pas tromper par le nom mignon: ce champignon ressemble de façon alarmante à un gros mamelon. Il pousse souvent en groupes et vous n’aurez donc pas à chasser longtemps avant de trouver une paire de ces petits champignons roses effilés qui poussent ensemble.

Bien sûr, de nombreux champignons sauvages sont très jolis et bien mieux adaptés aux pages d’un journal familial. Il y a des champignons bleu vif, des champignons violets riches et de magnifiques bonnets de cire de couleur arc-en-ciel. C’est juste que le stinkhorn et le bonnet rose témoignent soit de la capacité de la nature à produire des choses qui sont si ridicules qu’elles semblent assez contre nature – ou du moins de notre tendance à voir du charbon partout. En fait, le charbon est un autre type de champignon, ce qui montre à quel point cet étrange royaume est désireux de nous faire rire.

Isabel Hardman est rédactrice adjointe du Spectator et auteur de The Natural Health Service