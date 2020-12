La série est idéale pour le marathon de cette période des fêtes pour plusieurs choses:

Les filles ne savent pas qu’elles ne se sont pas retrouvées sur cette île par hasard. (Avec l’aimable autorisation d’Amazon Prime Video.)

1. La production combine le suspense avec le drame de survie et même certains aspects de ce qui se passerait dans une soirée pyjama typique.

2. Chacun des survivants cache des secrets et des traumatismes qui seront révélés au fil des épisodes.

3. Si vous aimez les potins, cette série est faite pour vous, car au cours des chapitres, nous assisterons à la fois à l’histoire personnelle de chacun et aux procès dont ils sont la vedette.

Certaines scènes de la série ont été tournées à Auckland, en Nouvelle-Zélande. (Avec l’aimable autorisation d’Amazon Prime Video.)

4. À un moment donné, vous commencerez à soupçonner qu’aucun d’entre eux ne s’est retrouvé sur cette île par accident. Il y a un motif obscur derrière cela.

5. Si vous aimez les histoires de catastrophe, ne manquez pas Savages. Nos héroïnes devront s’unir (même si elles se détestent) car elles devront survivre à la maladie, aux pénuries alimentaires et, bien sûr, à Dame Nature.

6. Sarah Streicher (scénariste de la série Daredevil), Amy B. Harris (l’un des producteurs de Sex and the City) et Jamie Tarses (producteur de My Boys) sont derrière Savages, vous pouvez donc vous attendre à une production de premier ordre .

