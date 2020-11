Lors de la réunion du Prince de Bel Air pour HBO Max, Will Smith et Janet Hubert (Vivian Banks) ont eu un moment de cœur en se remémorant leur drame passé sur le plateau de la série. Au cours de leur conversation, les deux se sont excusés chacun pour leur rôle dans la situation, ce qui a poussé Hubert à quitter la série après la saison 3. À la lumière des retrouvailles, Daphne Maxwell Reid, qui a repris le rôle de Vivian Banks d’Hubert sur la saison 4, a déclaré que les deux acteurs n’ont montré que “croissance” au cours de leur conversation.

En parlant avec TMZ, Reid a félicité Hubert pour avoir commencé le rôle de Vivian sur le Prince frais de Bel-Air lors de sa création en 1990. Elle a déclaré: “Elle [Hubert] était une femme que j’honore d’avoir commencé ce merveilleux spectacle. Donc, tout ce que je pouvais faire était de la traiter comme je traiterais n’importe qui la première fois que je les rencontrerais, et surtout avec un gros câlin. “Même si Reid est devenu plus tard une partie de la distribution de la comédie, elle a dit qu’elle ne savait rien à la «friction entre Will et Janet». L’acteur a ajouté: «Ils n’en ont jamais parlé. Je n’en savais rien. Tout ce que je savais, c’était ce que disaient les médias sociaux. Et je ne la connaissais pas donc, je ne fais pas attention à ça. »Pourtant, l’acteur a dit que c’était charmant de voir que Smith et Hubert ont pu mettre le passé derrière eux lors de la spéciale retrouvailles.

“Le voir se réunir, pour moi, était une telle croissance d’esprit pour ce jeune homme de pouvoir dire: ‘Ouais, je ne savais pas, je suis désolé'”, a commencé Reid. «Pour qu’elle puisse dire: ‘Ouais, nous étions méchants les uns envers les autres à travers la presse et je suis désolé.’ Voir cela a été la meilleure partie de la réunion pour moi. Mais, je n’avais rien à voir avec ça. Donc, je n’avais aucune anticipation sur la façon dont cela allait se passer parce que je ne savais rien de la situation. “

Tout comme Reid en parlait, Smith et Hubert ont enfin pu avoir une conversation sur le drame sur le tournage de Fresh Prince of Bel-Air. Entre autres raisons qu’elle a partagées sur les raisons pour lesquelles elle a quitté la série après trois saisons, Hubert a déjà qualifié Smith d ‘«égoïste». Smith, à son tour, a également lancé des insultes à sa manière, car il la qualifiait de «difficile» de travailler avec elle. Cependant, lors de la réunion de HBO Max, qui a débuté jeudi, les deux ont pu avoir une conversation franche sur le passé afin de parvenir à un lieu de «croissance» et de compréhension.