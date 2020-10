Lire le contenu vidéo

Will SmithS’adresse enfin à devenir le mème Jordan qui pleure de 2020 … et il blâme, de toutes choses, le CAFÉ !!!

Big Willie et la famille se sont assis pour accepter le Robin Williams Legacy of Laughter Award, mais avant de recevoir l’immense honneur, Will avait quelque chose à se débarrasser de sa poitrine – le fait que son visage triste de l’enchevêtrement “Red Table Talk” reçoit le traitement meme Jordan.

7/10/20 Discussion sur la table rouge

Vous vous souviendrez quand Will et Jada Pinkett Smith s’est rassis en juillet pour discuter de la soi-disant “affaire” elle avait avec August Alsina … il y avait un gros plan de Will l’air super triste et, apparemment, au bord des larmes. Eh bien, ce regard a été transformé en toutes sortes de mèmes.

L’explication de Will à propos de ce visage, cependant, est “parce que je bois tellement de café que je me déshydrate et que mes yeux pleurent”. Dites quoi, Will ?? !!

Vous devez regarder Jada et Will parler de cette photo … c’est hilarant, et il s’avère qu’elle voulait en fait la refaire. Ils ne l’ont pas fait et un mème classique est né.

Will a adoré, et comme il l’a dit … ses fans “les adorent Will” aussi.

BTW, les enfants de Robin Zelda, Cody et Zack a remis à la famille de Will le prix annuel … présenté dans le cadre de l’organisation à but non lucratif Bring Change to Mind menée par Glenn Close. L’objectif du groupe est de mettre fin à la stigmatisation entourant la maladie mentale.

Le prix est décerné à des personnes pour leurs «contributions de longue date au monde». Will, Jada et leurs enfants – Trey, saule et Jaden – a reçu l’honneur cette année.

Will s’est rendu sur Instagram pour remercier les enfants de Williams et pour le grand honneur en disant: «D’une famille de génie à l’autre, merci @zakpym, @zeldawilliams, Cody Williams et @bringchangetomind. L’amour de Robin vit à travers nos rires et nos souvenirs.