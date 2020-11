Will Smith présente un trailer pour les retrouvailles “Le Prince du Rap” | AP

Il ne fait aucun doute que l’une des retrouvailles les plus attendues est celle du célèbre programme “Le prince du rap“et enfin l’acteur Will Smith a sorti la bande-annonce pleine de retrouvailles, d’anecdotes, de rires, de larmes et beaucoup de nostalgie.

La nostalgie est l’un des sentiments et des éléments les plus connus pour générer des productions dans l’industrie du divertissement et il y a quelques décennies, de nombreuses séries et films sont devenus emblématiques et fondamentaux de la culture populaire.

À tel point qu’ils ont créé une base de fans que même au fil des années, ils oublient les bons moments qu’ils ont vécus en regardant ces histoires.

C’est ainsi que l’on peut retrouver la série “Le Prince du Rap” et remplir ses followers de nostalgie, le bande annonce de la rencontre qui aura tous les acteurs qui ont participé à la série acclamée.

Et c’est que la lutte pour attirer plus de public se déroule dans les plateformes, bien que le cinéma n’ait pas été exclu comme un revenu d’argent important, ce qu’est aujourd’hui le contenu en streaming, en particulier celui qui est original et exclusif à chaque entreprise et Ils ont travaillé dur pour donner à leurs abonnés ce qu’ils demandent.

En ce sens, HBO MAX prend les devants pour être la plate-forme qui présentera la Justice League attendue de Zack Snyder et comme si cela ne suffisait pas, une réunion d’une autre série emblématique des années 90 a également commencé: “Friends”, qui devait être reporter en raison de la contingence sanitaire, et révèle maintenant la bande-annonce de la réunion de “Le prince du rap“.

De cette façon, l’acteur Will Smith Il était chargé de faire connaître cette première avancée dans laquelle toute la famille est réunie.

Selon une vidéo que l’acteur a enregistrée en tant que selfie, il était temps pour des millions de fans d’avoir un aperçu de ce qui s’est passé lorsqu’une photo de toute la famille réunie a été téléchargée sur les réseaux sociaux et après un discours très typique de Smith commence la nostalgie de reprendre cette bande-annonce.

Dès les premiers instants où commence la rencontre, les rires, la joie et bien sûr même les larmes n’attendent pas.

Et alors que le casting était assis dans le salon emblématique dans lequel se déroulait la série, Will a déclaré à ses anciennes co-stars que la chimie entre elles était évidente, en particulier avec la co-star, Alfonso Ribeiro qui appelé «son complice de jeu».

Dans la bande-annonce de deux minutes et demie, avec le thème principal du programme “Yo Home to Bel-Air”, il nous fait voir tout le monde de retour, y compris Forgeron, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro, Karyn Parsons, Tatyana M. Ali, Joseph Marcell et DJ Jazzy Jeff, à l’exception de James Avery, qui a perdu la vie en 2013.

Cependant, bien que n’étant pas en vie, ses compagnons se sont chargés de lui rendre un bel hommage au sein des retrouvailles, se remémorant des histoires et des conseils que l’acteur était venu partager avec eux à un moment donné.

En revanche, tout semble indiquer qu’un autre thème de cette rencontre sera l’impact culturel que la série a eu, notamment sur les personnes de couleur et les représentations.

En plus de cela, cela servira à aplanir les choses entre le protagoniste et Janet Hubert, qui a quitté le programme après la sixième saison en raison de certaines différences créatives qu’ils ont présentées.

Compte tenu de cela, l’acteur également “Bad Boys Forever” a surpris le groupe en disant: “Je ne pourrais pas fêter les 30 ans de Fresh Prince sans Janet.”

