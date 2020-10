Will Smith réagit aux mèmes sur l’infidélité de sa femme | .

L’acteur Will Smith Il a finalement parlé et a réagi aux mèmes qui sont nés de lui lorsque sa femme a révélé son infidélité, car c’était une image de l’acteur lors de la conversation qu’il a eue avec sa femme Jada il y a quelques mois pour parler de leur mariage, cela est devenu viral et a déclenché toutes sortes de blagues. .

La célèbre image de Will Smith Il est utilisé par les internautes pour exprimer un sentiment de tristesse ou de déception, car il est vu avec une grande souffrance.

Cependant, plusieurs mois après cela meme, l’acteur a expliqué dans une interview que le geste sur son visage ne pleurait pas, mais était dû au fait de boire beaucoup de café.

C’est parce que je bois tellement de café que je me déshydrate et que mes yeux pleurent, je sais que les gens pensent que je pleure tout le temps, mais ce n’est pas comme ça », dit-il.

“Nous aurions dû l’enregistrer à nouveau”, a déclaré Jada, qui était également présente à l’interview.

Le directeur a également souligné qu’à la fin tout le monde était dans un plan «Poor Will», mais ce n’était pas du tout ce qu’ils pensaient.

Comme vous vous en souviendrez, Volonté il a évoqué le sujet de l’infidélité de sa femme avec le chanteur August Alsina, dans l’émission “The Red Table Talk”, qu’elle dirige.

Lors de l’émission, Will a été capturé par la caméra au premier plan avec un visage très triste et au bord des larmes, après les aveux de sa femme et comme prévu, ce geste de l’acteur est immédiatement devenu un mème.

Des centaines de mèmes sont apparus du jour au lendemain, étant le deuxième que l’acteur a joué de manière virale après un film bien connu dans lequel il sort en montrant, les bras tendus et dans un geste clair de “c’est évident”, certains objet ou phrase.

Sans aucun doute Will Smith Il est l’une des célébrités ayant le plus de cachet à Hollywood, mais aussi l’un des acteurs internationaux qui a réussi à gagner au mieux la sympathie du public tout au long de sa carrière.

Willard Carroll Smith, Jr mieux connu sous le nom de Will Smith Il a réussi à la fois dans ses facettes artistiques et en plus d’être acteur, il est également un rappeur, producteur de films, producteur de télévision et producteur de disques renommé.

C’est à la fin des années 80 qu’il acquiert une modeste renommée en tant que rappeur, sous le nom de The Fresh Prince et en 1990, sa notoriété augmente considérablement, lorsqu’il joue dans la série télévisée “The Fresh Prince of Bel-Air”, diffusée depuis plus d’une demi-décennie sur NBC et a été diffusé en permanence sur différents réseaux.

Au milieu des années 90, il est passé de la télévision au cinéma, jouant dans de nombreux films qui ont remporté un énorme succès au box-office et a également reçu un prix spécial pour sa contribution à la musique dans le cinéma lors du Gala 2007 Top Awards. .

Ses films les plus réussis financièrement sont “Two Rebel Cops”, “Two Rebel Cops 2”, “Independence Day”, “Men in Black”, “Men in Black II”, “Men in Black III”, “I, Robot “,” À la recherche du bonheur “,” Je suis une légende “,” Hancock “,” Wild Wild West “,” Public ennemi “,” L’épouvantail “,” Hitch “,” Seven souls “,” Su1cida Squad “et” Après la terre “.

Il est à noter que le magazine Forbes le considère comme la célébrité la plus bancable au monde, malgré le box-office et la déception critique de son film de 2013, After Earth.

10 Sur les 20 films de fiction dans lesquels il a joué dans le monde entier, seize ont accumulé des revenus de plus de 100 millions de dollars chacun, et cinq d’entre eux ont généré plus de 500 millions de dollars de recettes au box-office mondial.

