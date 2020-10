Will Smith révèle la chose la plus déchirante qu’il ait jamais faite en tant qu’acteur | .

Le célèbre réalisateur et acteur Will Smith Il a brisé le silence et révélé ce qui a été la chose la plus déchirante qu’il ait faite dans toute sa carrière artistique, quelque chose qu’il n’avait jamais avoué et qui vous surprendra sûrement, alors continuez à lire.

C’était le film “Poursuite du bonheur“en 2006 qui a donné une grande leçon à Will Smith, qu’il ne voudrait pas se répéter pour rien au monde.

Après plusieurs années dans le monde d’Hollywood, Will Smith en est venu à comprendre ce qui avait été la chose la plus déchirante que l’on puisse faire en tant qu’acteur.

Et cette expérience pas si bonne a été vécue pendant son temps sur le tournage du film “Poursuite du bonheur”.

Ce film, sorti en 2006, était un drame inspiré d’événements réels et montrait la vie d’un père qui a effectué un stage dans une société de courtage en valeurs mobilières, le tout pour donner de meilleures opportunités à son fils.

Comme révélé VolontéLe plus dur était de se mettre dans la peau d’un homme qui traversait actuellement la douleur d’élever un enfant, tout en travaillant dans une position de départ.

Je ne vais plus faire ça. Quelqu’un vous a confié l’histoire de sa vie. C’est sa famille. Ce sont leurs expériences, et ce n’est pas comme s’il y avait une seconde chance », a déclaré l’acteur à Live About lors de son interview.

Il convient de mentionner que la croyance centrale de Smith à propos du film a toujours été qu’outre le fait qu’il a fait des millions, la vraie mesure de son succès est si la personne en question finit par l’aimer.

Lors de votre entretien, Forgeron Je détaille également le moment déchirant où le film se préparait à une sortie et était censé être vu par l’homme qui a tout inspiré, Gardner.

Pression et peur que Will Smith pensait à l’époque étaient vraiment énormes, mais cela en valait la peine après que Gradner ait commencé à pleurer.

Il m’a simplement remercié pour le service rendu à sa famille, et il sera toujours endetté d’avoir apporté son histoire. Et pour moi, c’était une victoire à partir de là. “

Willard Carroll Smith, Jr. tout au long de sa carrière a connu du succès dans les deux domaines artistiques: il a été nominé pour quatre Golden Globe Awards et deux Oscars, et a remporté quatre Grammy Awards.

C’est à la fin des années 1980 qu’il acquiert une modeste renommée en tant que rappeur, sous le nom de “The Fresh Prince” et en 1990, sa notoriété augmente de façon spectaculaire, lorsqu’il joue dans la série télévisée “The Fresh Prince of Bel-Air”, le qui a été diffusé pendant plus d’une demi-décennie de 1990 à 1996 sur NBC et a été diffusé en permanence sur divers réseaux.

Au milieu des années 1990, il est passé de la télévision au cinéma, et a joué dans de nombreux films qui ont remporté un grand succès au box-office et comme si cela ne suffisait pas, il a également reçu un prix spécial pour sa contribution à la musique dans le cinéma au Gala de los Principaux prix de 2007.

Il a joué dans huit films qui ont rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office américain et ont atteint le numéro un à leur sortie.

Ses films les plus réussis financièrement ont été “Two Rebel Cops”, “Two Rebel Cops 2”, “Independence Day”, “Men in Black”, “Men in Black II”, “Men in Black III”, “I, Robot. “,” À la poursuite du bonheur “,” Je suis une légende “,” Hancock “,” Wild Wild West “,” Public Enemy “,” The Scarecrow “,” Hitch “,” Seven Souls “,” Su1cida Squad “et” Après la terre “.

