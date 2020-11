Willa apparaît avec ses parents Sophie Turner et Joe Jonas | Instagram

La famille composée de l’actrice Sophie Turner, Joe Jonas et leur petite fille Willa sont récemment surpris en train de profiter d’une promenade dans laquelle ils ont oublié un instant les contagions et sortent pour respirer un peu d’air.

L’actrice de “Game of Thrones“et le chanteur, acteur et membre du groupe”Les Jonas Brothers«Ils apprécient le lien fort qui les unit désormais en une petite famille.

Sa fille Willa, arrivée fin juillet de cette année, a encore renforcé la relation de ses parents qui auraient gardé divers détails de sa vie privés ainsi que la nouvelle de la grossesse de Sophie.

Malgré le peu qu’ils ont décidé de partager, il ne fait aucun doute que la scène qu’ils vivent tous les deux dans ces moments, serait l’une des plus belles, Turner et Jonas sont restés encore plus proches d’autant plus que Willa était dans le ventre de sa mère, son père étant celui qui l’a reçue lorsqu’il était présent à l’accouchement, a révélé une source à ETOnline.

Cela les rendrait sans aucun doute “inséparables”, ce que l’on peut voir sur cette image, où les trois sortent ensemble pour une promenade, le petit Willa il accompagne ses parents dans sa poussette.

Sophie Turner et Joe Jonas sont allés faire un tour dans les rues de Los Angeles sans laisser de côté leurs masques respectifs.

Le couple est heureux maintenant d’avoir du temps à passer à la maison avec leur fille et de s’habituer à leur nouvelle vie ensemble. Ils prennent leur temps pour profiter de ce moment spécial et n’ont partagé les nouvelles et les mises à jour qu’avec leur famille et leurs amis. Avec la pandémie, Joe et Sophie ont fait très attention à qui les entoure ainsi que leur fille », explique la source.

Jusqu’à présent, le visage du bébé de presque cinq mois que le couple a mis au monde le 22 juillet est inconnu, cette fois Willa n’a pas non plus été montrée puisque sa mère a protégé le chariot avec un petit chiffon.

Apparemment, ses parents ont décidé de garder un peu plus son intimité, nous devrons donc attendre de la rencontrer et de savoir à qui de ses célèbres parents elle ressemble.

Après l’arrivée de Willa dans ce monde, la nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre mais ce sont les médias de TMZ qui ont donné le scoop sur la naissance.

Désormais le chanteur Joe Jonas serait heureux d’avoir les femmes les plus importantes de sa vie, son rêve avec l’interprète du personnage “Sansa stark“C’est devenu réalité car apparemment, cela aurait été le béguin du chanteur il y a longtemps, comme l’a révélé le site Tikitakas.

C’est un ami commun qui les a présentés et plus tard ils ont commencé à sortir ensemble, après quoi ils ont pris leur engagement officiel.

Il faut se rappeler que les stars renommées de la série, après s’être fiancées en octobre 2017, ont décidé de se marier lors d’une cérémonie très intime d’abord à Las Vegas, juste après les Billboard Music Awards, puis elles ont célébré avec une cérémonie religieuse romantique dans le sud de la France où elles ne ils étaient accompagnés de leur famille et d’amis.

Jusqu’à présent, les causes ou les motifs qui ont conduit le couple à choisir le nom de la petite fille connue sous le nom de Willa Jonas Turner sont inconnus, cependant, certaines recherches sur le nom se réfèrent à sa signification comme «protectrice et déterminée».

Des qualités qui auraient peut-être convaincu le célèbre couple, bien que certaines autres déductions indiquent que cela pourrait être un “clin d’œil” à la série à succès où l’actrice jouait l’un des membres de la famille “Stark”.