William Blinn, le créateur d’émissions de télévision emblématiques telles que Starsky & Hutch et Eight Is Enough, est décédé à l’âge de 83 ans.Selon The Hollywood Reporter, la fille de Blinn, Anneliese Johnson, a confirmé à la sortie que Blinn est mort de causes naturelles sur Jeudi. Il vivait dans une communauté de vie assistée à Burbank, en Californie, au moment de sa mort.

En plus de son travail sur la série classique susmentionnée, Blinn a également travaillé sur des émissions comme Bonanza, Roots and Fame. En ce qui concerne son travail sur ce dernier, en 2004, Blinn a déclaré au Atlanta Journal-Constitution: “Une des choses dont nous sommes fiers [with that show] intégrait les numéros musicaux à l’histoire. “Le double vainqueur des Emmy Awards ne se limitait pas à la télévision, car il était co-scénariste du film Prince de 1984, Purple Rain. Rappelant sa première rencontre avec le musicien légendaire, Blinn Auparavant, il ne savait pas comment il allait faire fonctionner l’histoire proposée, jusqu’à ce qu’il entende «When Doves Cry».

“Il a joué la chanson pour moi, et il avait le système d’enceintes du paradis. Qui sait combien d’enceintes il y avait dans cette voiture?” Se rappela Blinn. Prince avait écrit la chanson spécifiquement pour le film. “Pour quelqu’un de mon âge, j’aime la musique rock, mais je ne l’aime pas beaucoup. Néanmoins, [the song] était mélodique et joué avec une grande intensité. J’ai dit: ‘Mec, tu as certainement une fondation. Cela peut porter ses fruits à la fin. ‘”

Un autre grand projet pour Blinn était le téléfilm Brian’s Song, avec Billy Dee Williams et James Caan. Le film était basé sur l’autobiographie de 1970 I Am Third du porteur de ballon de Chicago Bears, Gale Sayers (Williams). Il a raconté la véritable histoire de l’amitié de Sayer avec Brian Piccolo (Caan), qui a été diagnostiqué avec un cancer en phase terminale peu de temps après avoir rejoint la NFL. Notamment, c’est en fait Blinn qui a imaginé le titre du film.

«Je viens de recevoir la chanson de Brian», Blinn lors d’une interview en 2005 pour le site Web de la TV Academy Foundation. «J’étais l’un des gars, j’avais fait The Interns, et Len [producer Leonard Goldberg] aimé mon écriture. Un autre écrivain formidable … a eu une prémisse d’horreur dans une sororité, et j’ai eu Brian’s Song. Allez comprendre. “Le film a été un grand succès, car il a été regardé par 55 millions de foyers lors de sa première diffusion. C’était la moitié du nombre de familles qui possédaient une télévision à l’époque.

“Je ne peux pas vous dire combien de fois des gars m’ont dit:” C’est la première fois que je pleurais avec d’autres gars “”, a déclaré Blinn. “Manipulant? Oui, bien sûr. Sentimental? Oui, bien sûr. Et alors.” Le projet a valu à Blinn un Emmy et un Peabody Award.