Le duc et la duchesse de Cambridge auraient secrètement accueilli un nouveau membre de la famille – un chiot cocker spaniel.

L’ancien chien adoré du couple, Lupo, un cadeau de mariage du frère de Kate, James, est décédé en novembre.

Ils ont accueilli le nouveau chiot – élevé par M. Middleton de la sœur de Lupo Luna – dans leur maison d’Anmer Hall à Norfolk quelques mois avant la mort de Lupo, a rapporté le Mail on Sunday.

Une source a déclaré au journal: «Ils ont été dévastés lorsque Lupo est décédé, comme tout propriétaire de chien le comprendra.

«Mais ils ont eu le nouveau chiot avant sa mort. On espérait qu’un jeune chien donnerait de la compagnie à Lupo et lui donnerait un peu plus de vie et d’énergie.

(

James Middleton et sa partenaire Alizee Thevenet ont annoncé la portée des chiots de Luna sur Instagram

/ James Middleton)

On dit que le duc et la duchesse de Cambridge et leurs trois enfants sont “amoureux” de l’adorable cocker.

Les assistants royaux ont refusé de commenter le nom du chiot.

Il est entendu que les Cambridges avaient le choix de la litière et ont été aidés à choisir par leurs enfants Prince George, sept ans, et Charlotte, cinq ans. Louis, deux ans, était probablement trop jeune pour aider.

Le couple a annoncé la mort de Lupo dans un article personnel rare sur leur compte Instagram.

«(Lupo) est au cœur de notre famille depuis neuf ans et il nous manquera tellement», ont-ils déclaré.

M. Middleton a annoncé que la portée de chiots de Luna était partie dans leurs nouvelles maisons dans un post Instagram avec sa partenaire Alizee Thevenet le 24 juillet de l’année dernière.

Il a écrit: «Il y a 56 jours tu es né, 56 jours de débuts tôt, beaucoup de caca et des chaussettes à moitié mangées mais 56 jours de pure joie à te regarder grandir. Mais maintenant, il est temps de partir.

«Je suis triste de vous voir partir, et oui je pourrais pleurer mais ce sera avec bonheur car chacune de vos nouvelles maisons regorge d’amour.

«Vous pourriez avoir peur au début, ce n’est pas grave. Soyez vous-même et vous ne comprendrez jamais combien de bonheur vous apporterez à vos nouvelles familles et à toutes les personnes que vous rencontrerez. Rendez-moi fier et n’oubliez pas d’écrire. Gros bisous.”