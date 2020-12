Le couple royal parcourra 1250 miles au cours de la visite de trois jours, rencontrant le personnel des foyers de soins, les enseignants, les écoliers et les bénévoles pour en savoir plus sur les défis auxquels ils ont été confrontés pendant la pandémie de coronavirus.

M. Stevens, 72 ans, a déclaré qu’il était «ravi» de jouer à Joyeux Noël à tous pour William et Kate, révélant que c’était la première fois qu’il jouait pour la royauté de sa longue carrière.

«J’adore ça, c’était très agréable d’être invité», a-t-il déclaré.

«Et ce sont eux qui ont choisi la chanson. Au-dessus de la lune.

(

Le couple a choisi la chanson

/ .)

M. Stevens a déclaré que les Cambridges étaient “certainement fans” de son succès festif, ajoutant: “Ils l’ont choisi!”

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait lorsqu’il a reçu l’appel lui demandant de jouer pour le couple alors qu’ils entamaient leur tournée au Royaume-Uni à la gare d’Euston, il a ajouté: “Absolument suspendu à la lune.”

Il a déclaré à propos de la décision de voyager à travers le pays en remerciant ceux qui ont fait des sacrifices cette année: «C’est agréable de redonner n’est-ce pas? C’est agréable de redonner et ils montrent la voie.

«Il a besoin de quelque chose pour nous remonter le moral, n’est-ce pas? Parce que ce que nous avons, nous ne savons pas combien de temps cela va durer, alors vous devez garder votre pecker.

(

William et Kate parcourront 1250 miles

/ .)

M. Stevens était le plus grand artiste de singles des années 1980 et sa compilation de succès Singled Out est actuellement à la 10e place des charts. Joyeux Noël Tout le monde a atteint le sommet des charts en 1985 – le quatrième et dernier single de Stevens – de son vrai nom Michael Barratt – et est depuis resté un favori des fêtes.

Sa sortie a été retardée d’un an pour éviter de se heurter à Do They Know It’s Christmas de Band Aid.

Stevens a déclaré en 2018: «J’ai toujours pensé que ce serait bien d’avoir un numéro un de Noël.

«Si personne ne se souvient de vous pour le reste de l’année, ils se souviendront de vous à Noël.»