William, accompagné de la duchesse de Cambridge, s’est rendu à FareShare, une organisation caritative nationale qui nourrit près d’un million de personnes par semaine à travers le Royaume-Uni et jusqu’à 60000 dans le Grand Manchester.

Ils ont remercié le personnel et les bénévoles pour avoir aidé les plus vulnérables pendant la pandémie de coronavirus.

Environ 80 bénévoles envoient les surplus de nourriture donnés par les supermarchés et leurs fournisseurs et les distribuent à 230 organismes de bienfaisance et banques alimentaires de la ville, qui se trouve au niveau 3, confrontée aux restrictions les plus strictes de Covid-19.

Dans un discours à l’intérieur d’un entrepôt portant le nom de la mère de l’Angleterre et de l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford, qui travaille en étroite collaboration avec FareShare, William a déclaré: «Je sais que vous avez eu une période particulièrement difficile ces derniers mois, comme tout le Nord. d’Angleterre.

«Je suis vraiment heureux que nous ayons pu venir et parler à certains d’entre vous en personne de ce que vous avez tous fait.

«Catherine et moi avons estimé qu’il était extrêmement important de rendre visite à quelques-uns des héros qui ont émergé cette année pour vous remercier de tout ce que vous avez fait.

«Qu’il s’agisse des travailleurs des transports, des ambulanciers paramédicaux, des enseignants ou même du personnel et des bénévoles comme ceux d’entre vous en ligne sur le réseau FareShare ou ici à Manchester ce soir.»

Il leur a dit: «Vous êtes le peuple qui a non seulement fait vivre notre pays, mais qui a également contribué à réchauffer tous nos cœurs en nous montrant le meilleur de la nature humaine.»

William a décrit le travail de Fareshare, qui aide les organismes de bienfaisance à transformer les excédents alimentaires qui seraient autrement gaspillés en deux millions de repas par semaine, comme «vraiment remarquable».

Une personne sur cinq, dont 200 000 enfants et jeunes, vivait dans la pauvreté dans le Grand Manchester avant la pandémie et l’organisme de bienfaisance a averti que ce chiffre avait augmenté pendant la crise.

William a déclaré: «Malheureusement, étant donné les défis économiques à venir, la générosité de vos donateurs sera encore plus sollicitée au cours des mois difficiles à venir. Mais il est inspirant de savoir que vous avez déjà relevé le défi une fois cette année.

«Et dans les moments sombres, et en particulier en cette très froide soirée de décembre, vous nous donnez l’espoir de ce que nous pouvons accomplir si nous travaillons tous ensemble.»