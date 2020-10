William Levy demande son fils après sa santé critique | .

L’acteur William Levy à travers ses réseaux sociaux remercié les expressions d’affection que lui et sa famille ont reçues après l’état critique de Santé de son premier-né et a demandé son prompt rétablissement.

William Levy a traversé des moments très difficiles dans sa vie personnelle, car son fils Christopher est en mauvaise santé.

C’est le week-end dernier que la famille de l’acteur William Levy a vécu l’un des moments les plus effrayants pour n’importe quel père, l’un de ses fils ayant subi un accident qui l’a amené à subir une intervention chirurgicale. urgence.

L’acteur cubain a remercié son compte Instagram officiel pour la solidarité et les encouragements qu’il a reçus sur les réseaux sociaux après l’accident de son fils Christopher Levy et le opération urgence qu’ils ont effectuée à son jeune âge de 14 ans, ce qui a conduit intervention d’un hélicoptère.

Merci à tous ceux qui sans nous connaître prient pour notre fils Christopher en famille. Que Dieu guérisse Christopher et les autres garçons complètement et rapidement. Avec Dieu, tout est possible et il protège ses serviteurs qui crient vers lui. Christopher est un enfant de Faith », a écrit l’acteur dans la publication.

Son épouse, l’actrice mexicaine, Elizabeth Gutiérrez, a également partagé le même message sur les réseaux sociaux, au nom de la famille, en remerciant le geste de solidarité de ses partisans et connaissances.

Le 5 octobre, il a été annoncé que le garçon avait subi une intervention chirurgicale d’urgence après un accident avec la voiturette de golf dans laquelle il voyageait avec d’autres amis, sur un terrain situé à Weston.

À ce moment-là, on a appris que le véhicule s’était renversé pour des causes encore inconnues et Christopher Levy a été transporté d’urgence à l’hôpital par hélicoptère.

Il a fallu quelques jours pour que William Levy et sa femme décident de parler publiquement de l’accident de leur fils qui les a effrayés.

Sur l’une des photos qu’il a partagées, Levy apparaît avec son fils, tandis que dans l’autre, seul son premier-né.

Il est à noter qu’aucun d’entre eux n’est entré dans les détails sur ce qui a causé l’état critique de sa progéniture, cependant, les médias américains maintiennent la version d’un accident que Christopher aurait subi ce week-end, en Floride, où la famille vit.

Après avoir connu le résultat de l’intervention, il a également été rapporté que, heureusement, tout s’est bien passé pour Christopher.

Christopher Levy, le fils aîné de notre bien-aimé #WilliamLevy, se remet déjà après avoir subi un accident lorsqu’il s’est retourné dans une voiturette de golf cet après-midi à Weston, en Floride. Le jeune homme a été transporté par hélicoptère à l’hôpital et est déjà bien sorti après une opération chirurgicale à laquelle il a été soumis. “

William Levy a acquis une grande renommée au Mexique après avoir participé à des romans tels que “Pas1ón”, “Care with the angel”, “Sortilegio” et “Triunfo del amor”, cependant, après avoir participé à la telenovela “La Tempestad” avec Ximena Navarrete et Iván Sánchez n’ont joué dans aucune autre production au Mexique et vivent actuellement aux États-Unis.

Le mannequin et sa famille vivent à Miami, en Floride depuis quelques années, au cours desquelles il a fait des incursions dans le cinéma hollywoodien telles que “Resident Evil: The Final Chapter Girl”, “Le fantôme de ma copine” et “Dans les bras de un meurtrier”.

Cependant, il a été quelque peu déçu du monde hollywoodien, car il souligne que les Latinos ont encore de nombreuses difficultés à se démarquer dans l’industrie de ce pays.

Ils m’ont dit que j’étais trop blonde pour être Latino, trop Latino pour être Américaine. Oui, il y a plus d’opportunités, mais elles le sont pour ceux qui ont une apparence qui répond aux stéréotypes existants », a-t-il rapporté dans un entretien avec l’agence . en 2019.

