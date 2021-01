Les fans de Cobra Kai n’étaient pas seulement ravis de la sortie de la saison 3 au début de la nouvelle année, mais les fans de longue date des films attendaient avec impatience le retour d’Elisabeth Shue, dont le personnage, Ali Mills, était taquiné de faire une apparition dans le nouvelle saison. Avec l’actrice reprenant son rôle emblématique des années 80, l’une des stars de l’émission, William Zabka, a partagé quelques photos des coulisses de lui avec Shue.

«J’ai trouvé ces clichés sur mon téléphone intelligent – c’est tellement génial de travailler à nouveau avec Lisa Shue», a-t-il écrit en légende. Après avoir été suggérée de revenir dans la bande-annonce de la saison 3, la réémergence de Shue dans la série Youtube devenue Netflix a pris un peu plus de temps que prévu, car elle a finalement fait son grand retour dans l’avant-dernier épisode. Bien qu’ils aient dû attendre un peu plus longtemps, les fans étaient ravis de la voir revenir et de le faire d’une manière qui rendait hommage au film Karate Kid de 1984.

S’adressant à Yahoo, Zabka a déclaré que c’était le moment idéal pour pouvoir revenir en arrière et filmer des scènes qui les ramenaient à leurs jeunes années. «Recréer en quelque sorte ces moments était tellement amusant et nous avons juste ri tout le temps», a expliqué Zabka, qui joue Johnny Lawrence. Il a poursuivi en disant que son retour dans la franchise n’était rien de forcé; en fait, elle n’allait le faire que si cela correspondait au scénario d’une manière cohérente. «C’est une grande actrice», a déclaré Zabka, «et elle a pris son temps et s’est assurée que cela avait du sens. C’était donc un gros problème pour elle de remettre Ali.

Shue a parlé avec Entertainment Weekly des deux épisodes dans lesquels elle est apparue dans la saison 3 et de la façon dont tout est arrivé pour l’impliquer dans la série pour la première fois. Shue, qui est également impliquée dans la série de super-héros Amazon Prime The Boys, a déclaré qu’elle avait été impressionnée par l’écriture et la production de l’émission après avoir regardé la première saison et a finalement vu une opportunité qui avait du sens pour elle d’être incorporée. Une fois sur le plateau, Shue a dit que c’était comme être transportée dans les années 80. «C’était tellement amusant de réaliser que toute notre chimie était exactement la même», a déclaré Shue. «Ma chimie avec Ralph était la même, la même chose avec Billy… c’était littéralement comme une réunion de lycée.

Les trois saisons de Cobra Kai peuvent être diffusées sur Netflix.