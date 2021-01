M

La plupart d’entre nous connaissent le rêve d’anxiété récurrent où vous êtes de retour dans la salle d’examen, regardant un morceau de papier vide, aucune idée de comment répondre aux questions, l’horloge tourne vers la dernière minute. Pour le ministère de l’Éducation, le cauchemar est réel. Au milieu de l’année et avec des écoles fermées dans un avenir prévisible, ils se retrouvent sans plan concret pour gérer les GCSE et les A-levels de cette année. Après avoir tellement raté l’été dernier, ils risquent également de faire bouffer la balle.

L’absence d’un plan B adéquat pour les examens de cet été est une cause d’immense frustration pour les enseignants, les parents et les jeunes. Ce n’est pas comme si Covid était une surprise à ce stade. Les ministres voulaient naturellement garder les écoles ouvertes et les examens en cours, mais leur refus d’accepter la possibilité que cela ne soit pas possible a laissé le secteur dans un état de confusion inutile. Il serait injuste de dire qu’aucune réflexion n’avait été menée sur la façon dont les examens pourraient être remplacés cet été, mais les fonctionnaires du Département et d’Ofqual, l’organisme de réglementation des examens, n’ont pas été autorisés à travailler avec des écoles, des universités et des experts en évaluation pour tester des idées et venir avec un plan convenu qui était prêt à être utilisé si nécessaire.

en relation

Au lieu de cela, Ofqual a dû préparer une consultation, publiée vendredi dernier, nous laissant à des semaines de toute résolution pour les adolescents perplexes et leurs parents. De plus, les options disponibles pour remplacer les examens sont beaucoup moins nombreuses que ce qui aurait pu être possible si des plans avaient été mis en place plus tôt. Par exemple, les évaluations auraient pu être effectuées le trimestre dernier lorsque les élèves étaient à l’école, mais ce n’est plus une option.

Les autres options sont toutes très problématiques. Ofqual dire dans leur consultation qu’ils veulent que les enseignants classent les élèves sur la base des normes existantes, plutôt que sur la façon dont ils auraient pu le faire si la pandémie ne s’était jamais produite. Mais ils reconnaissent également que la raison pour laquelle les examens ont été annulés est la perte d’apprentissage énorme et différentielle subie au cours de l’année écoulée. En d’autres termes, il n’est pas possible d’évaluer le cours mais la seule façon de donner une note est d’évaluer le cours.

Ils proposent de quadriller ce cercle en créant essentiellement une gamme de mini-examens – en utilisant de nouveaux scripts ou d’anciens articles – couvrant de petites parties du cours, puis en laissant les enseignants décider des éléments à noter. En faisant cela, vous évaluez au moins ce que les élèves ont réellement appris. Malheureusement, ce sera un contenu différent pour différents élèves; et les enseignants devront également utiliser des cours et éventuellement d’autres exemples de travail pour établir la note.

Ce manque de cohérence rend non seulement impossible une notation significative, mais signifie également qu’il n’y a aucun moyen pour les examinateurs de modérer correctement entre les écoles ou pour un système d’appel logique, sauf pour les cas d’iniquité flagrante. Compte tenu de cette réalité, le plus important est de veiller à ne pas accorder trop d’importance à ces notes. Cela signifie que, pour les étudiants de niveau A, les ministres doivent travailler en étroite collaboration avec les universités pour s’assurer que les offres ne sont pas conditionnelles à des notes précises mais sont beaucoup plus flexibles. Avec les GCSE, les écoles doivent s’assurer que les élèves ont des places garanties en sixième ou au collège. Nous ne pouvons pas nous retrouver au même endroit que l’été dernier avec des jeunes en larmes parce qu’ils craignent qu’un système de notation injuste ne leur ait coûté leur avenir.

Le but ultime des examens, dans presque tous les cas, est de fournir un tremplin vers la prochaine étape de l’éducation. Même si les examens ne sont pas là, nous devons nous assurer que la pierre est présente, et si cela signifie être généreux et fournir plus de places que d’habitude, c’est un petit prix à payer. Les programmes de rattrapage devront aller au-delà des écoles et fournir aux collèges et aux universités les moyens de donner aux étudiants une partie de l’apprentissage de base qu’ils devraient normalement avoir à ce stade.

Le Ministère devra également s’assurer que cette cohorte et les cohortes GCSE de l’année dernière ne sont pas affectées en permanence par l’incapacité d’offrir des notes appropriées. Les universités accordent généralement beaucoup d’importance aux résultats du GCSE dans le recrutement et elles auront besoin d’autres sources d’informations. Et les examens des futures cohortes devront tenir compte de la perte d’apprentissage dont ils ont souffert. Covid continuera de faire des ravages dans notre système éducatif longtemps après que tout le monde aura été vacciné. Nous devons espérer que le gouvernement pourra travailler un peu plus dur, se concentrer sur les bonnes questions et commencer à rédiger quelques articles.

Sam Freedman est directeur général du groupe Education Partnerships