Willy Wonka sans Johnny Depp! Nouveau film annoncé pour 2023 | AP

Il semble que l’acteur Tom Holland pourrait être le nouveau Willy Wonka dans une préquelle qui a déjà une date de sortie, laissant de côté l’acteur emblématique Johnny Depp, ce qui a bien sûr exaspéré ses fans.

La société Warner Bros. a fixé le 17 mars 2023 pour la première de Wonka, la préquelle se déroulant dans le monde de Charlie et de la chocolaterie, basée sur le livre écrit par Roald Dahl et mettant en vedette Gene Wilder.

Cette préquelle se concentrera sur un jeune Willy Wonka et ses aventures avant d’ouvrir la chocolaterie la plus célèbre au monde, selon Warner Bros.

Il convient de mentionner que David Heyman sera le producteur du film, qui a été à l’origine de la saga des films Harry Potter et Paddington, et le scénario a été écrit par Simon Rich, connu pour être un écrivain pour Saturday Night Live.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Gene Wilder a joué le personnage dans la première version de Willy Wonka et de la chocolaterie, à partir de 1971, puis, en 2005, Johnny Depp il a joué le chocolatier dans la version dirigée par Tim Burton, un film un peu plus sombre que celui de Wilder.

Jusqu’à présent, on sait seulement que Wonka se concentrera sur les débuts de Willy Wonka avant de démarrer son usine, il est également incertain si d’autres personnages bien connus apparaîtront dans le film, tels que les Oompa Loompas.

Warner Bros. avait annoncé pour la première fois qu’elle développait ce prequel depuis 2016, cependant, ce sera jusqu’en 2023 qu’elle verra enfin le jour.

Ce qui est extrêmement triste, c’est que pour ce nouvel opus, le personnage interprété par Deep est totalement exclu par le producteur américain.

Et il semble que le réalisateur Paul King veuille trouver un acteur de moins de 30 ans qui puisse correspondre au rôle et en fait, jusqu’à présent, les noms qui sonnent le plus sont Tom Holland et Timothée Chalamet.

Bien que les célébrités n’aient pas encore reçu d’offres formelles, l’intention de Warner Bros est d’avoir un acteur reconnu afin de financer le projet.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le film mettant en vedette Johnny Depp a connu un succès mondial retentissant et est basé sur le film classique de 1971 joué par Gene Wilder.

Parfois, il semble qu’à Hollywood, en particulier lorsqu’il s’agit de rechercher de jeunes acteurs, ils n’ont d’yeux que pour Tom Holland ou Timothée Chalamet, car il ne fait aucun doute que les deux sont parmi les figures les plus recherchées du monde du cinéma et que leur présence dans les films est Il a augmenté ces dernières années.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, bien que le choix final reste à définir, Warner Bros.a déjà confirmé que Wonka Il sortira le 17 mars 2023.

Eh bien, il semble que la société de production soit pleinement convaincue que, au cours de l’année susmentionnée, la situation pandémique aura pris fin.

Et il ne faut pas oublier que Warner était l’une des entreprises les plus touchées par C0VID-19, à tel point que ses films 2021 sortiront simultanément en salles et HBO Max pour tenter de récupérer l’investissement.

Alors que Tom Holland et Timothée Chalamet sont désormais les mieux placés pour jouer Willy Wonka, il y a trois ans, la situation était très différente.

À ce moment-là, Collider a rapporté que Ryan Gosling, Donald Glover et Ezra Miller étaient en compétition pour obtenir le rôle souhaité, cependant, le temps passait et l’âge n’épargnait personne, pas même Gosling, c’est pourquoi Warner a préféré concentrer son Regardez les acteurs de 25 ans et moins qui ont eu une excellente projection.

