Pendant des années, le genre urbain a été accusé d’objectiver les femmes à travers ses paroles et à un moment donné de promouvoir la violence à leur encontre.

À cet égard, Wisin considère que cela était dû au peu d’expérience des exposants à l’époque.

Cependant, le musicien reproche tout acte de violence à l’égard des femmes, alors aujourd’hui, étant l’un des chanteurs de reggaeton les plus importants, il cherche à aider les jeunes femmes prometteuses qui veulent faire leur chemin dans la musique.

«Au début du boom du reggaetón en raison de l’immaturité (ils parlaient des femmes de cette façon), nos paroles n’étaient pas destinées à rendre les femmes formidables à bien des égards et on apprend des erreurs; Nous avons découvert que le vrai pouvoir, ce sont les filles, à quel point nous l’avons compris à temps; Aujourd’hui, Natti Natasha, Becky G, Karol G et Jennifer Lopez représentent ce que des millions de femmes peuvent devenir.

Le chanteur de 41 ans s’inquiète des fémicides qui affectent l’Amérique latine et surtout Porto Rico, un pays qui au cours du premier trimestre de l’année a enregistré plus de 1385 fémicides, dont 85% aux mains de leurs partenaires ou ex.

«La justice à Porto Rico doit être plus stricte avec ce type de cas, je ne peux pas comprendre comment aujourd’hui elle n’a pas été éradiquée.

Bien que Wisin considère que les médias ont eu leur part de responsabilité dans la manière dont les femmes ont été objectivées, il est également conscient que le problème vient de la maison et considère donc que les familles devraient également éduquer leurs enfants. en faveur du respect et de l’égalité entre les hommes et les femmes.

«La chose la plus importante est la famille, j’ai deux enfants et je crois que les parents devraient éduquer, nous donnons beaucoup de responsabilités à l’école, à l’école et aux médias, mais nous devons donner à nos enfants les outils pour que lorsqu’ils font face à des situations atroces, ils prennent décisions correctes », a indiqué.

Le musicien demande aux autorités d’être ponctuelles dans les recherches des femmes qui disparaissent quotidiennement et avec les punitions infligées à celles qui portent atteinte à leur vie et à leur intégrité.

«Il y a des choses que nous devons attaquer de front, nous ne pouvons pas permettre qu’une fille soit kidnappée ou disparue et jusqu’à deux jours plus tard, la recherche commence parce que vous donnez 48 heures à des personnes qui n’ont aucun scrupule pour faire ce qu’elles veulent avec elles et il n’y a pas pour le permettre ».

Dans son empressement à participer à l’autonomisation des femmes dans son genre musical, Wisin a rejoint la réalisatrice Jessy Terrero pour réaliser «Bravas», une série YouTube Originals, produite par Natti Natasha, qui se déroule à Porto Rico et tourne autour trois jeunes qui veulent réussir dans l’industrie de la musique, tout en faisant face à la pression sociale et en cherchant à se positionner dans un monde dominé, pour la plupart, par la figure masculine.

«Les femmes d’aujourd’hui ont un pouvoir énorme non seulement dans la musique mais dans n’importe quel domaine de la société. C’est une intrigue basée sur des filles qui veulent se consacrer à la musique, le message est qu’elles savent que c’est possible et qu’il n’y a pas de limites, j’aime y être parce que je sens que je contribue à quelque chose qui peut aider », a-t-il ajouté.