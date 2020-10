Wolfgang “Wolf” Van Halen a publié une déclaration sombre sur la mort de son père, Eddie Van Halen mardi après-midi. La nouvelle du décès de Van Halen avait été rendue publique moins d’une heure auparavant, dans un rapport de TMZ. Wolf n’a pas hésité à admettre à quel point la mort l’avait laissé le cœur brisé.

«Je ne peux pas croire que je dois écrire ceci, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu ce matin sa longue et ardue bataille contre le cancer», a écrit Wolf. “C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. J’adore vous tellement, Pop. “

pic.twitter.com/kQqDV7pulR – Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) 6 octobre 2020

Les fans ont inondé les sections de commentaires du tweet de Wolfgang de chagrin et de condoléances. Beaucoup ont dit qu’ils avaient le cœur brisé comme lui, partageant leur longue histoire avec Eddie Van Halen et sa musique. D’autres ont partagé leurs propres pertes par solidarité.

“Je suis abasourdi. En tant que fan depuis 1979, Van Halen est” mon groupe “depuis. J’ai eu d’innombrables heures de bonheur en écoutant les disques et en les voyant en direct chaque fois qu’ils venaient en ville”, a écrit un fan. . “Je suis tellement désolé pour ta perte Wolfgang. La musique que ton père a créée durera pour toujours.”

Cette histoire se développe.