Wolfgang Van Halen a beaucoup de raisons de se réjouir, après que sa chanson hommage à son défunt père Eddie Van Halen soit passée au numéro 1 des charts. Quelques heures à peine après ses débuts, la chanson – intitulée “Distance” – a atterri à la première place des classements iTunes. S’adressant à Instagram, Van Halen a commenté l’exploit épique en disant qu’il l’avait laissé «sans voix».

“La réponse à Distance a été époustouflante et je suis tellement reconnaissant pour chacun d’entre vous”, a-t-il poursuivi. «Sachez que le poids de ce moment n’est pas perdu pour moi. Merci. Van Halen a ensuite ajouté: “J’aimerais que tu sois là pour ça, Pop.” Sur Twitter, l’auteur-compositeur-interprète a retweeté un message reflétant la vidéo de “Distance” – qui est composée d’anciennes séquences de films à domicile du duo père et fils – avait rapidement accumulé 1,1 million de vues, ainsi que 5 000 commentaires. Faites défiler vers le bas pour voir ce que les fans disent de la chanson sur Twitter et Instagram.

Tellement heureux pour toi @WolfVanHalen @MammothWVH Cette vidéo hommage … les paroles des chansons, les voix, TOUT. ❤️ Rien que de l’amour pour vous et le vôtre. Moment favori aujourd’hui dans la vidéo Distance à 1: 28/1: 29 où vous chantez «oh» … votre Pop botte la tête à l’unisson. Génial.❤️ Merci. – Star … Space 💫 (@ nelah5150) 18 novembre 2020

“OMG !!! Tellement excité pour toi Loup! Je sens ton cœur, ton âme et ton amour pour ton père dans cette chanson. Félicitations !! Je ne pourrais pas être plus heureux pour toi!”

“Oui! Félicitations. J’ai apprécié votre interview aujourd’hui sur Stern. Quel jeune homme humble et ancré vous êtes.”

C’est une belle chanson, bien faite, et je ne pense pas que j’arrêterai de déchirer à chaque fois que je l’entendrai / la verrai. Continuez à faire de la musique, Wolf, le monde a besoin de gens comme vous ❤️❤️❤️ – Pamm Durrell Whittaker 🇦🇺💗🇺🇸 (@PammWhittaker) 17 novembre 2020

Le doux son d’un VanHalen continuera.

Merci. pic.twitter.com/PljlIrEeDy – Russell ♏ Gaither (@russgaither) 17 novembre 2020

“Bien mérité! Excellent morceau. J’ai hâte d’en entendre plus.”

«Vous avez si bien parlé sur Stern, un homme fort, bien ajusté, sage et mature, qui est profondément affligé mais ressent l’amour autour de vous et heureux de la fierté et de la qualité de votre représentation de votre père. Tout le meilleur dans votre propre carrière.

Mec … tu as frappé un coup de circuit avec le premier single, Wolf! Je croyait que c’etait merveilleux. J’ai hâte d’en savoir plus. 👍 – The Wolfman (@ dwl03) 17 novembre 2020

Ce que vous avez en commun avec votre père – Oodles et Oodles of Pure Talent !!! S’il vous plaît continuez à venir! Ai-je entendu dire que l’album n’est pas sorti avant 2021?! 😭😭😭😭😭😭 – Heather Torbert (@ Fudgieleigh1) 18 novembre 2020

“Jamais secoué et pleuré en même temps … jusqu’à aujourd’hui. Félicitations !!”

“Votre pop vous sourit [Wolf]. Merci d’avoir partagé et ouvert sur Stern aujourd’hui. “

C’est un bon chanteur … et je rend hommage qui résonne aussi avec l’époque pour tout le monde – mike (@ mike49849353) 17 novembre 2020

Votre père vous a peut-être appris mais vous possédez votre propre son. Votre voix est incroyable. Quel hommage incroyable. Félicitations ❤️ – eileen cronin (@auntshugs) 19 novembre 2020

“Bien mérité. C’est une super chanson. J’ai aussi beaucoup apprécié” You’re To Blame “. Je suis ravi d’entendre le reste de l’album!”

“Félicitations Rocker! Laissez parler votre musique. En avant!”

Fier de toi mon frère! pic.twitter.com/sYAfhCroEh – Tony Baloney 😎🤘 (@dasilto) 17 novembre 2020

Vos deux premières chansons sont exceptionnelles. Si ce n’est que la partie visible de l’iceberg, alors … félicitations néanmoins. – ⁉️Dinga 🇨🇦 🤔 (@ Dinga555) 17 novembre 2020

“J’ai pleuré comme un bébé. Merci EVH pour la bande originale de ma vie, et merci Wolf d’avoir partagé ta Pop avec nous et fait avancer la musique.”

“Duuuude … Félicitations mon pote, c’est une belle chanson !!!”

Cela nous fait tous pleurer quand j’ai vu la guitare de votre père dans le @rockhall la semaine dernière quand j’étais là-bas. Il comptait beaucoup pour beaucoup d’entre nous, guitaristes en herbe au fil des ans. Votre hommage est magnifique. Merci de l’avoir partagé avec le monde. – Ellie dans l’Ohio (@ ronile999) 17 novembre 2020

J’adore ta voix, la chanson est incroyable et j’ai hâte d’entendre plus de toi! – Mercyfirst0 (@ Mercyfirst1) 17 novembre 2020

“Ce morceau est magnifique, mec! Votre pop est fière.”

“J’ADORE CETTE CHANSON !! J’ai hâte d’avoir l’album. Tu es tellement talentueuse.”

Yo cette vidéo m’a fait pleurer et la femme pendant 20 minutes après le v.mail .. rock on wolf !!! Chanson et vidéo très impressionnantes – Huhking (@WuNothin) 17 novembre 2020

