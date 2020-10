Wolfgang Van Halen continue de pleurer son défunt père, Eddie Van Halen. Mardi, il a publié un clip d’Eddie parlant de son propre père, Jan Van Halen. Bien sûr, le clip met en évidence le lien spécial père-fils qu’Eddie et Wolfgang ont également pu partager.

Dans le clip, on a demandé à Eddie avec quel musicien décédé il aimerait jouer. Sa réponse? “Wow, j’adorerais jouer à nouveau avec mon père”, a déclaré Eddie, une déclaration qui prend un nouveau sens à la lumière de sa propre mort, car la réponse est probablement celle que Wolfgang donnerait également en ce moment même. En plus de publier ce clip de retour, Wolfgang a également publié quelques photos sur Instagram. L’un de ces clichés montre qu’Eddie joue de la musique avec son père, Jan. L’autre photo montre Eddie et Wolfgang se balançant ensemble sur scène, la main du musicien défunt reposant amoureusement sur la tête de son fils.

Le message de Wolfgang intervient une semaine après le décès d’Eddie à la suite d’une longue bataille contre le cancer de la gorge. Le musicien serait décédé le 6 octobre à l’hôpital St. John’s de Santa Monica. Il serait entré et sorti de l’hôpital plusieurs fois au cours de l’année écoulée. En novembre, Eddie aurait cherché un traitement pour des problèmes intestinaux et aurait reçu une autre série de chimiothérapie. Au cours des dernières années, il avait fait des allers-retours entre les États-Unis et l’Allemagne afin de recevoir un traitement supplémentaire pour sa maladie. Dans les 72 heures qui ont précédé sa mort, sa bataille contre le cancer se serait dégradée. Les médecins auraient découvert que son cancer s’était propagé à son cerveau et à d’autres organes. Eddie est mort avec sa femme Janie, son frère Alex et son fils Wolfgang à ses côtés. Il avait 65 ans.

Wolfgang a publié une déclaration sur les réseaux sociaux à la lumière de la nouvelle du décès de son père. «Je ne peux pas croire que je dois écrire ceci, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu ce matin sa longue et ardue bataille contre le cancer», écrit-il. “C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. J’adore vous tellement, Pop. “