Wolfgang Van Halen pleure la perte de son père, le légendaire rockeur Eddie Van Halen, décédé à l’âge de 65 ans mardi matin après une bataille de plusieurs années contre un cancer de la gorge. Après avoir confirmé la nouvelle de la mort de son père plus tôt cette semaine, Wolfgang, 29 ans, a partagé une jolie photo de son père en train de lui ébouriffer les cheveux tandis que les deux étaient liés par leur amour mutuel de la musique.

La photo, partagée sans légende mercredi, a suscité une vague de soutien de la part des partisans de Wolf. “Belle photo. Si heureux que vous ayez pu partager la scène et ces moments avec votre père pendant toutes ces années. Que Dieu repose son âme et que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille. Nous vous aimons, Loup”, a commenté une personne, comme une autre a écrit: “Je suis vraiment désolé pour votre perte Wolf. Votre père était vraiment un cadeau pour nous tous.”

Après avoir perdu son père mardi, Wolfgang s’est rendu sur Twitter pour partager la tragique nouvelle. «Je ne peux pas croire que je dois écrire cela, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu ce matin sa longue et ardue bataille contre le cancer», écrit-il. «C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. J’aime vous tellement, Pop. “

L’épouse d’Eddie, Janie Liszewski, a partagé son chagrin sur Instagram, en disant que “son cœur et son âme ont été brisés en un million de morceaux”. Elle a poursuivi: “Je n’ai jamais su qu’il était possible de pleurer autant de larmes ou de ressentir une telle tristesse incroyable. Notre voyage ensemble n’a pas toujours été facile mais à la fin et nous avons toujours une connexion et un amour qui le seront toujours.” Appelant dire au revoir à son mari “la chose la plus difficile que j’aie jamais eu à faire”, Liszewski décida à la place de dire: “Je vous reverrai bientôt dans un endroit sans douleur ni chagrin.”

Le monde de la musique a également rendu hommage au légendaire guitariste, y compris son ancien coéquipier, Sammy Hagar, qui a révélé dans une lettre lue mercredi sur The Howard Stern Show que lui et Eddie s’étaient réconciliés. “J’adorerais que vous partagiez qu’Eddie et moi avons envoyé des SMS, et c’est une fête d’amour depuis que nous avons commencé à communiquer plus tôt cette année”, a-t-il écrit. «Nous avons tous les deux convenu de ne le dire à personne à cause de toutes les rumeurs que cela ferait sur une réunion, et cetera, et nous savions tous les deux que cela n’arriverait pas. Mais il ne voulait pas non plus que quiconque sache sa santé. ” Hagar a continué que lorsque son ancien compagnon de groupe a cessé de répondre il y a environ un mois, “j’ai pensé que c’était une question de temps, mais c’est venu bien trop tôt.”