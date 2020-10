Plus tôt cette semaine, le légendaire guitariste Eddie Van Halen est décédé après une longue bataille contre le cancer de la gorge. Son fils, Wolfgang Van Halen, a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux, en écrivant que son “cœur est brisé” par cette perte. Au cours des derniers jours, Wolfgang a partagé une multitude de photos en hommage à son défunt père, et les jolis clichés laissent les fans partout émus.

Van Halen serait décédé mardi matin à l’hôpital St. John’s de Santa Monica. Il avait 65 ans. Le guitariste luttait contre le cancer de la gorge depuis environ deux décennies. Au moment de son décès, il était entouré de sa femme Janie, de son frère Alex et de son fils Wolfgang. Son fils s’est ensuite adressé aux nouvelles sur les réseaux sociaux, écrivant à côté d’une photo de son père: “C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé. et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. Je t’aime tellement, Pop. “

– Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) 9 octobre 2020

Wolfgang a ensuite posté une série de photos de retour avec lui et son père. Naturellement, les fans ont répondu aux clichés avec des messages aimables à la lumière de la perte dévastatrice.

C’était un fils formidable, un artiste et guitariste visionnaire, un bon père de famille et un père formidable. Il n’y aura qu’un seul Eddie Van Halen. https://t.co/c6SmyNfPtJ – JustPanda0 #BlackLivesSTILLMatter ✊🏿✊🏽✊🏻 (@ JPanda0) 11 octobre 2020

