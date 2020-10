Le fils d’Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen, continue de pleurer la perte de son père. Après avoir confirmé la nouvelle de la mort de son père la semaine dernière, le joueur de 29 ans s’est rendu sur Instagram lundi pour partager une jolie photo de famille à la plage, marquant juste son dernier hommage au défunt rocker légendaire.

Partagée sans légende, la photo montrait un jeune Wolfgang souriant joyeusement alors que son père et sa mère, l’ex-épouse de Van Halen, Valerie Bertinelli, le faisaient gentiment prendre les bras alors qu’ils marchaient le long de la plage. Bertinelli et Van Halen se sont mariés en 1981 et ont accueilli Wolfgang, leur unique enfant, en 1991. En 2001, ils se sont séparés avant de finaliser leur divorce en 2007.

Van Halen est décédé le matin du mardi 6 octobre à la suite d’une bataille de plusieurs années contre le cancer de la gorge. Peu de temps après la mort de son père, Wolfgang s’est rendu sur Twitter pour partager la tragique nouvelle et rompre officiellement son silence en écrivant: «Je ne peux pas croire que je dois écrire ceci, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu son long et une bataille difficile contre le cancer ce matin. C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je serai jamais pleinement me remettre de cette perte. Je t’aime tellement, Pop. “

Avant sa mort, Van Halen, 65 ans, luttait contre le cancer de la gorge depuis des années et voyageait entre les États-Unis et l’Allemagne pour une radiothérapie. Selon des sources qui ont parlé à TMZ, la santé du guitariste a commencé à décliner dans les jours qui ont précédé son décès. Il est décédé mardi matin à l’hôpital St. Johns de Santa Monica avec sa femme, Janie, son fils, Wolfgang, et son frère, Alex, à ses côtés.

Depuis la mort du Rock & Roll Hall of Famer, de nombreuses personnes proches de lui se sont tournées vers les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Outre les multiples hommages de son fils, Bertinelli s’est également exprimé. Dans un message partagé sur Twitter le 6 octobre, l’actrice de One Day at a Time, partageant une photo en noir et blanc avec le musicien et leur fils, a évoqué l’impact de Van Halen sur elle. Elle a dit que sa “vie a changé pour toujours” quand ils se sont rencontrés, ajoutant que Van Halen “m’a donné la seule vraie lumière dans ma vie, notre fils, Wolfgang.” Elle a également déclaré qu’au milieu de sa bataille contre le cancer, il avait gardé son «esprit magnifique».

L’épouse de Van Halen, Janie Liszewski, s’est également exprimée, écrivant sur Instagram que “son cœur et son âme ont été brisés en un million de morceaux”. Elle a dit qu’elle “n’avait jamais su qu’il était possible de pleurer autant de larmes ou de ressentir une telle tristesse incroyable”, ajoutant que “dire au revoir est la chose la plus difficile que j’aie jamais eue à faire au lieu de cela je dis si longtemps, je vous reverrai bientôt dans un endroit sans douleur ni chagrin. “