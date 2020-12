L’univers de Wolverine et des X-Men est l’un des plus appréciés, complexes et analysés de la maison d’édition Marvel. Pas seulement pour son étrange combinaison d’histoires d’aventures et de fable morale. Aussi en raison de la perception philosophique des relations de pouvoir, la symbolique de la discrimination et une série de visions correctes de la nature humaine.

Comme si cela ne suffisait pas, il possède également une grande collection de personnages extraordinaires. Parmi lesquels se distingue le Wolverine maussade. Ce qui, avec ses griffes emblématiques, est peut-être l’un des plus représentatifs du long et compliqué récit de la vie mutante sur terre.

Mais saviez-vous que les griffes de Wolverine étaient à l’origine très différentes de ce que le personnage porte et porte aujourd’hui? Bien que cela semble surprenant, Les griffes rétractables de Wolverine allaient être très différentes de ce qu’elles finissent par être. L’écrivain Len Wein voulait qu’ils fassent partie de ses gants et non de son corps, ce qui en fait pouvait complètement changer la perception du personnage, ainsi que son histoire d’origine.

L’origine du personnage

Faisons un peu d’histoire: Wolverine a fait ses débuts dans la bande dessinée en 1974, lors d’une brève apparition dans Hulk # 181. Créé par Len Wein, Roy Thomas et John Romita Sr., le mutant aux griffes rétractables en adamantium et facteur de guérison. Le gardant en vie à travers des moments particulièrement difficiles, Logan Howlett deviendrait presque immédiatement un membre éminent des X-Men et peut-être le personnage le plus reconnaissable du gang des mutants. Cela, malgré ses débuts des décennies après l’équipe originale des X-Men. D’une manière ou d’une autre, le mutant résume la qualité puissante, imprévisible et faillible qui définit l’histoire de la bande dessinée mieux que toute autre chose.

Ses griffes rétractables sont le trait le plus reconnaissable du personnage, mais Wein avait initialement envisagé les pouvoirs de Wolverine comme étant très différents de ce qu’ils sont aujourd’hui – la conception originale incluait ses griffes faisant partie de ses gants, plutôt que des parties de son corps, qui représente bien sûr un changement considérable dans la manière de comprendre le personnage.

merveille

Dans les mots de Wein

Dans un article de blog personnel de Wein en 2009, l’artiste a parlé de la création de Wolverine et de la façon dont les griffes du personnage ont changé depuis ses débuts.

Tout en répondant à la rumeur selon laquelle il était à l’origine censé être une version mutée de l’animal du même nom. Wein a qualifié la deuxième hypothèse de «assez folle». Mais cela a confirmé le fait que les griffes du héros étaient à l’origine censées faire partie de ses gants jusqu’à ce que Dave Cockrum et Chris Claremont entrent en scène (dans Giant-Size X-Men # 1) et améliorent l’idée essentielle du personnage.

A savoir: que ses griffes jaillissent directement de son corps, comme une arme naturelle provoquée par la mutation.

Sur le blog, dans lequel Wein inclut également des données originales et pour la plupart inconnues sur ses personnages les plus aimés, vous pouvez lire une explication large et assez claire sur la conception de l’artiste à propos de sa créature la plus connue: «Bien que j’admette volontiers que mon idée originale était que les griffes de Wolverine s’étendent de l’arrière de ses gants (je pensais que puisque Adamantium est indestructible, les griffes télescopiques de pas plus d’une molécule de l’épaisseur pouvait tenir dans ces couvertures à l’arrière des gants), Dave et Chris ont définitivement amélioré cette idée et l’ont poussée à un autre niveau. Même si je n’avais absolument pas l’intention de faire de Logan un félin muté. “

Wolverine: analyser le passé

Il est difficile de contester le changement, car les griffes de Wolverine faisant partie de ses os sont devenues une partie intégrante du personnage et de sa trame de fond. Wein a admis que faire des griffes rétractables de Logan une caractéristique anatomique était une meilleure idée. Cela lui a permis de se plonger dans le mutant d’une nouvelle manière.

Cela a également aidé à faire ressembler Logan davantage à un mutant, ou du moins à une créature dangereuse dont il faut se méfier.

La biologie de Wolverine a subi plusieurs changements majeurs au cours de son développement dans l’intrigue de la bande dessinée: en plus des griffes rétractables, l’origine de ses os recouverts d’adamantium serait plus tard expliquée dans Marvel Comics Presents de Barry Windsor-Smith.

Dans cette histoire a révélé que son squelette avait été modifié dans le cadre du programme Weapon X, en ajoutant de nouvelles couches au personnage. En fin de compte, Wolverine est devenu un héros beaucoup plus intéressant que l’homme avec des gants qui a fait ses débuts en tant que méchant contre Hulk.

L’article Wolverine n’allait pas être tel que vous le connaissez dans les films et ses griffes étaient un grand débat a été publié dans Explica.co.