On peut soutenir que des millions d’internautes attendaient depuis des mois la première tant attendue de Wonder Woman 1984, la date de sortie a finalement été partagée, Gal Gadot a fait quelques commentaires sur la première.

La belle actrice de 35 ans a confirmé la nouvelle à travers ses réseaux sociaux, ainsi que la directrice du projet Patty Jenkins ont laissé voir l’actualité dans leurs comptes respectifs, excitant ainsi leurs followers.

La date prévue est le 25 décembre, une excellente date, ce sera en effet à Noël lors de son ouverture Wonder Woman 1984 à la fois dans les salles et sur la plate-forme HBO.

Cette décision était due à la pandémie causée par le coronavirus, pendant quelques mois que le film a joué Gal Gadot Il est prêt, cependant, il a dû être reporté à plusieurs reprises en raison du COVID-19, beaucoup pensaient que ce virus ne durerait pas aussi longtemps, nous sommes presque loin d’avoir un an.

Malgré toutes les complications que la pandémie a engendrées, ils ont pris des mesures en la matière, tout comme ils ont travaillé sur des vaccins pour lutter contre la maladie, en outre, des mesures ont dû être prises pour essayer d’éviter davantage d’infections les mots “distance saine “est devenu la norme dans le monde entier.

Heureusement dans les centres de divertissement, y compris le cinéma, ces mesures ont également été appliquées afin que les utilisateurs puissent désormais y assister librement, en répondant bien sûr aux exigences minimales pour éviter autant de proximité avec les autres.

Dans la publication que l’actrice a faite il y a un jour Gal Gadot a partagé sa forte émotion de savoir qu’ils pourraient enfin voir son film tant attendu, dont de grandes attentes ont également été créées et qui devraient être satisfaites en gros, tant est l’angoisse que ses fans ressentent de le voir une fois à l’écran qu’ils le sont. compter les jours pour le voir.

Ce n’était pas une décision facile et nous n’avons jamais pensé que nous devions nous en tenir à la sortie aussi longtemps, mais COVID a secoué tous nos mondes », a commenté Gal Gadot.

Une fois de plus, Gadot a fait référence au fait que nous devons continuer à prendre soin de nous, à nous protéger et à utiliser nos masques faciaux, heureusement, vous aurez deux excellentes options pour profiter du film, la première pour aller au cinéma et le voir, heureusement elles ont été gardées en sécurité grâce aux détails qui ils se soucient de la distance sociale.

La deuxième option est de le voir via HBOMAX, c’est peut-être l’option la plus sûre à ce jour, mais peut-être pour beaucoup, il est temps de profiter d’un bon film accompagné de délicieux pop-corn et soda du cinéma, car soyons honnêtes, ils n’ont pas le même goût que si vous les aviez préparés à la maison, la décision finale appartient à chacun des utilisateurs, mais nous devons encore prendre soin de nous mais aussi apprendre à profiter pendant que nous le faisons vous ne pensez pas.

Nous pensons que le film n’a jamais été aussi pertinent et nous espérons qu’il vous apportera joie, espoir et amour. Wonder Woman 1984 est spécial pour moi et je ne peux qu’espérer que cela l’est aussi pour vous. Nous y avons mis notre cœur et notre âme », a déclaré Gal Gadot.

Ses followers, qui totalisent jusqu’à présent 45 millions 800 milliers au total, ont partagé leur émotion à la fois dans la boîte de commentaires et sur leurs propres réseaux sociaux.

Gal Gadot Elle est devenue l’une des célébrités les plus aimées et suivies sur les réseaux sociaux, elle est une influenceuse pas pour rien, sa publication compte déjà plus de deux millions de likes et un peu plus de douze mille commentaires, où ses fans montrent leur soutien et surtout votre admiration.

Ce n’est pas seulement son talent qui a captivé mais votre beauté naturelle, votre élégance et votre personnalité qui parviennent à voler n’importe quel look où elle va.

