Warner a choisi l’une de ses grandes premières de saison pour entamer une transition d’une importance considérable. Wonder Woman 1984 créé le 16 décembre dans certains cinémas.

Cependant, la plus grande attente est réveillée par son arrivée sur la plateforme en ligne HBO Max. La première simultanément aux films et en streaming de l’un des titres les plus attendus du calendrier d’études, était une décision qui a surpris une bonne partie du public et à la critique spécialisée.

Mais maintenant quoi Wonder Woman 1984 a eu une performance très incohérent au box-office Et qu’en fait, il est considéré comme l’une des versions les plus faibles du marché chinois de l’étude, il est clair que la décision de l’entreprise montre un phénomène beaucoup plus compliqué que ce qui peut être analysé à l’œil nu.

‘Wonder Woman 1984’: le test acide de Warner

Sans aucun doute, le film Jenkins était un test décisif. Au cours des dernières semaines, Warner a été plus intéressé par analyser le comportement des nouveaux abonnés sur votre plateforme en ligne faire des calculs sur les gains possibles du film au box-office. Les raisons ne manquent pas.

La crise des coronavirus s’est aggravée dans diverses régions du monde en une période relativement courte. De plus, les timides tentatives d’ouverture de salles se heurtaient au fait direct que la pandémie a intensifié ses effets dans les mois les plus proches de l’hiver.

Dans le même temps, Warner semble plus intéressé par les tests combien d’abonnés pouvez-vous obtenir Grâce à la stratégie des premières simultanées, ils étayent leur plateforme. Pour l’entreprise, c’est une décision qui garantit que, quel que soit le comportement du marché et de l’industrie dans les mois à venir, vous pourrez récupérer l’investissement de ses films.

De sorte que Wonder Woman 1984 c’était le moyen de vérifier deux choses à la fois: le poids de la première en streaming et le résultat au box-office d’un film tant attendu. Et il semble que Warner ait déjà les réponses qu’il attendait.

Un duel difficile entre les tendances

Warner Bros.

Avec à peine 38,5 millions de dollars de bénéfices sur le marché local et des débuts bien inférieurs aux attentes en Chine, il était clair que même pas une première dans la catégorie des Wonder Woman 1984, vous pouvez surmonter la crise des cinémas. Et surtout écologiser le rapport du public à la projection théâtrale.

De l’autre côté, Warner a enregistré une augmentation significative du nombre d’abonnés sur sa plateforme. Bien que la société n’ait pas divulgué de chiffres concrets. Cela, malgré le fait qu’il a limité la période gratuite et que le prix est toujours le plus élevé du marché.

La réalité est que les perspectives théâtrales aux États-Unis restent particulièrement difficiles. Seuls 34% des cinémas du pays sont actuellement ouverts, avec une capacité limitée. Dans le même temps, de grandes villes telles que New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago et Philadelphie sont fermées en raison de la pandémie. Il n’y a pas de date probable pour sa réouverture.

Si à cela s’ajoute l’incapacité des sociétés de cinéma à surmonter la méfiance du public à assister à des fonctions avec des mesures sanitaires fortes, il est plus que clair que les studios doivent prendre des décisions immédiates.

Bénéfices discrets pour ‘Wonder Woman 1984’, nouvelle stratégie pour Warner

Warner Bros. n’a pas finalisé son décompte des chambres, mais le studio espère que Wonder Woman 1984 apparaît dans 2 000 salles. En comparaison, le film original a été ouvert dans plus de 4100 salles en 2017 et s’est chiffré à 103 millions de dollars.

Cependant, aucun film 2020 n’a dépassé les limites de ses attentes les plus pessimistes, ce qui suggère que même au moment de son plus grand nombre de projections, la production peut être condamnée.

Dimanche dernier, les chiffres montraient que Wonder Woman 1984 il n’a pas de formule efficace pour récupérer le cinéma tel que nous le connaissions. Selon les chiffres du studio, le film a rapporté environ 18,8 millions en Chine. Cela exclut que le marché asiatique soit le grand sauveur d’une situation désespérée.

En revanche, le premier versement a levé 38 millions de dollars en Chine le week-end de sa première. Il a également terminé sa carrière théâtrale dans le pays avec 90,5 millions de dollars. La suite devrait atteindre une fraction de ce chiffre.

Selon des données préliminaires, à confirmer au plus tôt en janvier, les services de streaming par abonnement connaissent un rebond considérable. Spécialement HBO Max, qui parviendra à gravir la pente de son lancement décevant. je

L’augmentation, avant de confirmer les chiffres, est de 50%, grâce aux annonces récentes. Surtout la première de Wonder Woman 1984, ce qui semble être un succès.

Mais c’est encore déroutant

Cependant, tout est encore très déroutant. «Il n’y a pas de transparence des données», déclare Shawn Robbins, analyste en chef chez Box Office Pro. «Il existe des hypothèses bien fondées de la part d’entreprises tierces et des données sélectionnées à la main, mais elles n’ont pas été standardisées», a-t-il expliqué.

En d’autres termes, les perspectives du triomphe de Warner en streaming ne sont toujours pas claires, mais il est plus que probable qu’elle soit beaucoup plus résonnante que ce à quoi on s’attendait avant l’une de ses versions les plus attendues.

L’article «Wonder Woman 1984» montre que la stratégie de Warner fonctionne a été publié dans Hypertext.