Wonder Woman 1984 est devenu le plus grand film à ouvrir pendant la pandémie de coronavirus, récoltant 85 millions de dollars dans le monde, au milieu des fermetures de salles de masse résultant de la propagation du virus. Selon ET Canada, le premier transport total de la suite du super-héros comprenait également 16,7 millions de dollars au pays. Bien que cela soit normalement considéré comme une mauvaise performance dans des circonstances pré-pandémiques, dans le climat actuel, Wonder Woman 1984 a très bien fonctionné, étant donné que la majorité des théâtres nord-américains sont fermés en raison de la propagation du COVID-19.

Notamment, Wonder Woman 1984 a si bien fait, même avec une première sur HBO Max en même temps que les théâtres, qu’une autre suite avait déjà été éclairée. “Aujourd’hui, Warner Bros. Pictures a annoncé qu’il accélèrerait le développement du troisième volet de la franchise Wonder Woman qui sera écrit par Patty Jenkins, qui est attachée à la réalisation et avec Gal Gadot”, lit-on dans un communiqué de WarnerMedia. “Wonder Woman 1984 a facilement conquis le week-end de vacances, dépassant les prévisions du box-office en tant que premier week-end d’ouverture national post-pandémique pour tout long métrage cette année, avec 16,7 millions de dollars au box-office.”

Le chemin vers la grandeur n’est pas ce que vous pensez. Découvrez la jeune Diana en action dans ce premier regard exclusif sur la scène d’ouverture de # WonderWoman1984, en salles et sur HBO Max le 25 décembre. * Disponible sur HBO Max aux États-Unis uniquement sans frais supplémentaires pour les abonnés. pic.twitter.com/bcLYOIi9Kf – Wonder Woman 1984 (@WonderWomanFilm) 15 décembre 2020

La déclaration a continué, “Wonder Woman 1984 a rapporté environ 36,1 millions de dollars dans le monde à partir de 42 marchés en sortie ce week-end (y compris les États-Unis et le Canada). Cela porte la cume internationale à 68,3 millions de dollars et le total mondial à 85 millions de dollars.” En plus de la déclaration officielle, le président de Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich, a également fait une déclaration. “Alors que les fans du monde entier continuent à embrasser Diana Prince, conduisant la solide performance du week-end d’ouverture de ‘Wonder Woman 1984’, nous sommes ravis de pouvoir continuer son histoire avec notre vraie vie Wonder Women – Gal et Patty – qui reviendra pour conclure la trilogie théâtrale prévue depuis longtemps. “

“Wonder Woman 1984 a battu des records et a dépassé nos attentes pour l’ensemble de nos indicateurs clés de visualisation et d’abonnés au cours de ses premières 24 heures sur le service, et l’intérêt et l’élan que nous constatons indiquent que cela se poursuivra probablement bien au-delà du week-end”, a ajouté Andy Forssell, vice-président exécutif et directeur général de WarnerMedia Direct-to-Consumer. “En ces temps très difficiles, c’était bien de donner aux familles la possibilité de profiter de ce film édifiant à la maison, où le cinéma n’était pas une option.”