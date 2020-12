À quelques jours de la première de Wonder Woman 1984, Warner Bros vient de confirmer un troisième volet de l’histoire de Diana Prince. Dans le film, Gal Gadot reviendra pour jouer le rôle de l’héroïne principale, tandis que Patty Jenkins servira à nouveau de réalisatrice.

En raison de la pandémie de covid-19, la société cinématographique a décidé de sortir ses films simultanément dans les salles et sur HBO MAX. Malgré cela, Wonder Woman 1984 a levé plus de 16 millions de dollars (330 millions de pesos mexicains).

«Wonder Woman 1984 a battu des records et a dépassé nos attentes en termes de vues et d’abonnés au cours de ses premières 24 heures sur le service. L’intérêt et l’élan que nous constatons indiquent que cela se poursuivra probablement bien au-delà du week-end. ” a déclaré Andy Forssell, vice-président exécutif et directeur général de Warner Media.

Face au succès fulgurant en moins de trois jours, le réalisateur de Warner Bros, Toby Emmerich, a annoncé que Wonder Woman 3 arriverait sur grand écran dans trois ou quatre ans, considérant que le cinéaste Jenkins dirigera Star Wars: Rogue Squadron, dont la première Il est prévu pour 2023.

Alors que les fans du monde entier continuent à embrasser Diana Prince, alimentant la solide performance du week-end d’ouverture de Wonder Woman 1984, nous sommes ravis de poursuivre son histoire avec Gal et Patty, qui reviendront pour conclure la trilogie prévue depuis longtemps. depuis longtemps », a déclaré Emmerich.

Warner Bros a déclaré que le troisième film de Wonder Woman aura une sortie en salle traditionnelle. Pour l’instant, la suite voit Diana Prince (Gal Gadot) affronter Cheetah (Kristen Wiig). Pedro Pascal joue l’homme d’affaires et aussi le méchant Max Lord et Chris Pine revient dans le rôle de Steve Trevor, l’intérêt amoureux du protagoniste.